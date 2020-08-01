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日月潭Come!Bikeday 推串連玉山、阿里山挑戰路線

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，可欣賞文武廟等知名景點。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，可欣賞文武廟等知名景點。圖／日管處提供

2020年「日月潭Come!Bikeday」自行車活動今年推出「日月潭-塔塔加-阿里山挑戰」，從日月潭一路騎上玉山塔塔加鞍部，再到阿里山森林遊樂區，全程近100公里，總爬升約2706公尺，自行車高手可嘗試這條高級挑戰路線，即日起報名至9月30日止。

日管處表示，「日月潭Come!Bikeday」是台灣自行車節主軸之一，可以從中央山脈山腳帶上玉山山脈再橫越到阿里山山脈，自行車友可測試自身高山百公里的實力，還能一路欣賞日月潭、玉山和阿里山的湖光山色！

除了高級挑戰賽，也針對親子和幼童規畫「環潭挑戰遊」、「自行車道逍遙遊」以及「兒童滑步車趣味賽」分組活動。30公里經典環潭路線，可欣賞日月潭環潭公路景色優美、豐富的原住民文化及自然生態，沿途行經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，路線隨地勢起伏具挑戰性。

喜歡悠閒漫遊者，可選擇10公里自行車道逍遙遊，從向山至九龍口折返，體驗聞名國際的日月潭自行車道，湖景宜人，臨水而行，還可遠眺慈恩塔、青龍山及二龍山。

兒童滑步車趣味賽，適合家長帶著2至6歲小朋友參與的戶外體驗活動，本次開放名額500名，讓小小朋友以車會友，建立對戶外運動興趣的趣味體驗。「日月潭Come!Bikeday」自行車活動10月31日、11月1日在日月潭向山遊客中心舉行，歡迎喜歡自行車運動親子報名參加。活動報名網址：https://www.cyclist.org.tw/

「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，小小孩挑戰滑步車，家長在旁加油鼓勵。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，小小孩挑戰滑步車，家長在旁加油鼓勵。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，除了運動健身，還可欣賞日月潭的湖光山色。圖／日管處提供
「日月潭Come!Bikeday」自行車活動，除了運動健身，還可欣賞日月潭的湖光山色。圖／日管處提供

自行車 日月潭 阿里山

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