日月潭Come!Bikeday 推串連玉山、阿里山挑戰路線

2020年「日月潭Come!Bikeday」自行車活動今年推出「日月潭-塔塔加-阿里山挑戰」，從日月潭一路騎上玉山塔塔加鞍部，再到阿里山森林遊樂區，全程近100公里，總爬升約2706公尺，自行車高手可嘗試這條高級挑戰路線，即日起報名至9月30日止。

日管處表示，「日月潭Come!Bikeday」是台灣自行車節主軸之一，可以從中央山脈山腳帶上玉山山脈再橫越到阿里山山脈，自行車友可測試自身高山百公里的實力，還能一路欣賞日月潭、玉山和阿里山的湖光山色！

除了高級挑戰賽，也針對親子和幼童規畫「環潭挑戰遊」、「自行車道逍遙遊」以及「兒童滑步車趣味賽」分組活動。30公里經典環潭路線，可欣賞日月潭環潭公路景色優美、豐富的原住民文化及自然生態，沿途行經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，路線隨地勢起伏具挑戰性。

喜歡悠閒漫遊者，可選擇10公里自行車道逍遙遊，從向山至九龍口折返，體驗聞名國際的日月潭自行車道，湖景宜人，臨水而行，還可遠眺慈恩塔、青龍山及二龍山。