零廢棄學院環縣列車啟動 踩罐收瓶天熱流汗一樣很快樂

彰化縣政府與佛教慈濟基金會簽屬合作備忘錄，進行生態環保等五大面向的跨界合作，本月起彰化縣環保局零廢棄學院環縣列車開到慈濟各環保教育據點，彰化市一群安親班學童和家長到永靖環保教育站，以樂活趣味的方式，引導學生志工、家長體驗人文環保和環境保育。

彰化市基督長老永福教會安親班帶隊教師黃珍翊說，獲知縣政府舉辦這樣的活動，即安排安親班課程，學生透過手做，深刻體驗活動意義，並從團體生活中學習人際互動。彰化縣政府委外行政顧問黃俊凱和安親班學生、學生志工和家長30多人，搭乘遊覽車到永靖環保教育站。

國小一至五年級的小朋友第一次參加環保研習，充滿好奇與新鮮感，活動學員長陳朝勇首先說出「環保零廢棄，世界更美麗；清淨在源頭，行動愛地球。」與大家建立共同默契，加深學習效果。第一堂課「環保DIY」由慈濟志工張志吉，教大家用回收的養樂多罐和筷子，製作好玩童玩「響螺」，寓教於樂，了解回收再利用，延續物命的意義。

「環保愛地球」課程由志工江明絡擔任講師，分享環保分類和愛地球的方法，帶大家伸出十根手指頭，一邊跟著一起唸環保十字口訣：「瓶瓶罐罐、紙、電、一、三、五、七。」大家很快記住分類要領。

離開冷氣教室，到環保站內的實作區，學生和家長「資源分類體驗」分為四組，高溫天氣還沒動手做，大家額頭開始冒汗，小朋友有的踩寶特瓶、有的分類，在隊輔志工的幫助下，把寶特瓶、鋁罐、鐵罐、紙逐一放進回收籃子，做得不亦樂乎，忘記燠熱天氣。分類活動結束後，還將分享零廢棄七R原則和練習手語歌。

環縣列車8月7日至8月28日開到秀水鄉彰化靜思堂，周一、三、五下午，分為19梯次做環保宣導和分類實作。