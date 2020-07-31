現代校長難為 「溝通」大挑戰

「現在當校長，高興只有遴選上的那一天！」教育制度不斷改革，民意高漲、社會多元、體制越來越開放，讓校長愈來愈難為。昨天台中14名新任校長印信交接，記者觀察有近半校長接到印信那一刻，「拍照都笑不出來」，因為挑戰即將開始。

服務年資42.2年、退休的后綜高中校長曾祿喜說，一路看教育改革感觸很深，體制開放、教育開放、課程多元都是對的，但組織制度多元，達成共識困難度也增加；現代校長要擅於溝通，好的行政團隊很重要，才能做事。

中市今年修改高中校長遴選辦法，開放全國海選，出缺5所高中有61名主任報考，挑戰者眾代表許多教育人員仍有理念和熱忱，但基層校長共同心聲是「校長很難當」，不能光有辦學理念，還要聆聽四面八方意見，「說好聽是民主，難聽就是民粹當道」。

舉例來說，現在家長把許多責任賦予老師，希望晚上留校自習能陪、隨時找到老師；但老師也爭自主權，不想陪低年級學生吃午餐，不想站導護…等，互相拉扯，校長必須居中協調，又要尊重老師，又要顧家長意見，還會募款。

北市副市長蔡炳坤曾任中一中、建中校長，40歲就考上指標性高中校長轟動一時，他昨受訪說，現在校長很辛苦，多元社會要尊重「學生受教權、教師教學自主權、家長參與權」，三方得平衡的恰到好處，其中一項太彰顯就有內部衝突，「溝通能力是校長最大挑戰」。