不迴避了！彰邑城隍廟睽違24年暗訪 民眾拍照探究竟

睽違24年的彰化市彰邑城隍廟出巡，今天晚上舉行聯合暗訪，過去雖是「生人迴避」，但這次吸引居民好奇參與，沿路拍照直播，沒有肅殺氣氛，反而像歡樂嘉年華，預計暗訪持續到晚間10點多，也因路線不固定，警方緊跟在旁，隨時疏導交通。

今天傍晚舉行暗訪典禮，隨後包括七爺、八爺和以及城隍爺的秘書長「陰陽司爺」依序出巡探訪，還有火把先遣部隊詔告天下，城隍爺將出巡，不得出來作亂，廟方為避免民眾被驚嚇，準備了平安符與平安餅，發送給參加暗訪的民眾壓驚。

彰化縣長王惠美說，彰邑城隍廟今晚進行暗訪，是出巡的第一個大活動，彰化市東南西北各有一家宮廟在各角頭聯合暗訪，藉此將「不好」的東西清掉，讓全境平安順利，明天起也將有遶境系列活動，有很多傳統陣頭、科儀呈現，歡迎鄉親一起來共襄盛舉，睽違24年，真的很難得。

王惠美也說，城隍爺過去就是「縣老爺」，代表公平正義，除瘟疫也是城隍爺所主管，尤其今年發生新冠肺炎疫情，城隍出巡可以安民心，合境平安。

彰邑城隍廟管理委員會總幹事楊鉅名表示，明天城隍爺才要出門，今天先派神將初步「掃黑」，今天的暗訪不會羅鼓喧天或放鞭炮，而是用比較低調的方式調查，預計明天遶境隊伍會達600多人，陣仗更大。