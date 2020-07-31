校長難當！台中校長布達心聲：「高興只有遴選上那天」

「現在當校長，真的高興只有遴選上的那一天！」教育制度不斷改革，民意高漲、社會多元、體制越來越開放，現在校長愈來愈難為。台中市今天舉辦校長布達，今年有14名新任校長，財政局長羅仙法見證下印信交接，記者觀察，有近一半的校長接到印信那一刻「拍照都笑不出來」，因為挑戰即將開始。

服務年資42.2年、退休的后綜高中校長曾祿喜說，一路看著教育改革，感觸很深，體制開放、教育開放、課程多元都是對的，但也因此組織制度更多元，相對的要達成共識困難度也增加，校長要善於溝通，好的行政團隊很重要，才能做事。

台中市今年修改高中校長遴選辦法，開放全國海選，出缺5所高中、有61名主任報考，15人通過筆試，挑戰者眾，代表許多教育人員仍有理念和熱忱。

台中一中校長遴選第一次更出現「候選人校內都不要」的尷尬狀況，第二次遴選才由興大附中教務主任林隆諺勝出，他是一中校友，也是一中創校105年來首位「校友校長」。

不管續任或新任，基層校長一致的心聲是「現在校長很難當」，不能光有辦學理念，還要聆聽四面八方的意見，「說好聽是民主，難聽就是民粹當道」，市民、學生、家長隨時都能打1999投訴學校，大小事都要一間扛起。

有校長舉例說，現在的家長把許多責任賦予老師，希望晚上留校自習能陪、隨時能找到老師、希望老師設立「line群組」溝通。但老師也爭自主權，不想建立社群24小時「被提醒」、不想陪低年級學生吃午餐、不想站導護…等，這些都互相拉扯。

校長們說，若不尊重老師，找不到行政團隊，理念難以施展；不顧家長意見也不行，因教育經費越來越少，餅就這麼大，每一校想辦學有特色都要經費，需藉助家長會募款。