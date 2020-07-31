參訪巨大集團總部 盧秀燕：攜手在地企業帶動城市經濟

全球最大自行車製造廠巨大集團響應政府招商引資投資50億，進駐中部科學園區，並且打造全台首座自行車文化探索館。台中市長盧秀燕今天參訪時說，感謝巨大持續投資在地，市府將全力創造更好投資環境，與企業攜手合作帶動城市經濟。

盧秀燕在巨大集團董事長杜綉珍、經發局長張峯源、工策會總幹事高禩翔等人陪同下，聽取巨大集團執行長劉湧昌簡報自行車產業後，隨後進入自行車文化探索館參觀。

盧秀燕說，台灣是自行車王國，巨大集團是自行車產業的引領者，推動捷安特成為世界品牌，更打造台灣的自主品牌，「台中的驕傲！」巨大打造自行車文化探索館，發揚自行車文化，讓更多人了解台灣如何發展為自行車王國。

她指出，市府與企業是夥伴關係，巨大不僅是自行車製造業者，也同時是運動、公益、生活美學等面向的推動者，盼能介紹給全世界民眾了解，全世界自行車王國生產者就在台灣、就在台中。

劉湧昌說，感謝盧秀燕去年特地出訪荷蘭萊莉斯塔德捷安特歐洲分公司，深入了解歐洲自行車市場現況，給予企業極大信心。台灣自行車產業50年，為讓光景持續發展，巨大集團希望打造平台，匯聚產業、創造動能，營造下一階段榮景。