全國教師聯招難錄取 彰化家扶自立青年今年考上

國立彰化師大校友謝佶霖從小和母親相依為命，家境清苦，讀大學期間曾經一周兼3份家教；畢業後政府不再補助生活津貼，彰化家扶中心徵得認養人同意，繼續提供扶助金，謝佶霖為回報彰化家扶，今年暑假擔任家扶兒童的義務老師，教導數學和理化。

彰化家扶中心主任王震光說，謝佶霖去年彰化師大化學系畢業，先回母校彰化高中實習，接著半年全力準備教師甄試，沒收入但要支付房租、伙食，家扶認養人知道謝佶霖是認真上進的青年，願意幫助，謝佶霖也沒辜負期待，考上全國教師聯招，分發到台東縣擔任高中化學老師。

謝佶霖是單親家庭的孩子，他的母親罹患糖尿病並引發視網膜剝離，就業困難，2009年起，家扶中心介入給予扶助，政府發給低收入生活津貼和殘障生活津貼。謝佶霖自知家境困頓，從沒自怨自艾，平常用讀求學，沒補習，成績名列前茅，他立志當公費教師，減輕母親的負擔。

謝佶霖說，小時候很羨慕同學過著無憂無愁的生活，曾自卑家境不如同學，可是他的身邊有老師、社工、認養人、助學人不斷地打氣加油，他告訴自己不能放棄，不能讓關心他的人失望，他期許自己有朝一日也要變成可以付出的人，所以大一升大二的暑假，開始擔任彰化家扶暑期課輔班的課輔助理，去年和今年為彰化家扶暑期課輔班設計有趣的實驗課，期待他的付出能延續愛和關懷。

「等一天，黑暗過去，苦盡甘來，人生滋味才了解，為著彼個將來，要自己勇敢再勇敢。」彰化家扶中心主任王震光用天團五月天的「勇敢」歌詞期勉青少年，並表示，謝佶霖這兩天動身到台東，為家扶受扶助孩子樹立典範，家扶希望社會大眾共同響應無窮世代-掏掏口袋零錢幫幫孩子助學，透過認養扶助、助學金補助，投資每一名家扶兒少的未來，成為支持孩子成長的有力人士。