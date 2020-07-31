聽新聞
test
0:00 / 0:00

林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
交通部長林佳龍今天下午出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今天下午出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。記者趙容萱／攝影

交通部長林佳龍今天出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。他說，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到大坑還有彰化市，如此捷運綠線的運量就會增加，收入也會改善。

林佳龍說，交通部有一筆前瞻特別預算，用來改善地方的停車場，交通部已核定台中市府15件停車場工程，其中10件由他擔任市長任內爭取，5件由在擔任交通部長任內核定，總工程經費合計為34億5775.7萬元、中央補助為13億2057.1萬元。在場鄉親臉上的笑容，就是我們最大的回報。

林佳龍指出，南屯區正心立體停車場新建工程在他擔任台中市長任內爭取，獲交通部核定，總工程經費1億9500萬元，中央補助6715萬，約占40％，約占非自償性部分的7成，位處即將通車的台中捷運綠線旁，方便開車族停車轉乘，也可以紓解交通壅塞。

林佳龍說，台中市已是台灣第二大都市，欣慰交通建設可以快速動工，公路方面，包括國道四號豐潭段、大雅系統交流道陸續動工，並將在未來幾年內完工，期待讓台中市的高、快速公路有整體的改善，可以四通八達。

交通部長林佳龍今天下午出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。記者趙容萱／攝影
交通部長林佳龍今天下午出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。記者趙容萱／攝影

台中市 林佳龍

延伸閱讀

首爬進箱梁交通部長 林佳龍：拼10年1169橋梁耐震補強

東勢實驗學校委辦叫停 綠營議員批台中市府

不捨李登輝病逝 林佳龍：永懷民主先生

影／觀光發展基金快見底 林佳龍：到年底都還夠

相關新聞

林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化

交通部長林佳龍今天出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。他說，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到...

全國教師聯招難錄取 彰化家扶自立青年今年考上

國立彰化師大校友謝佶霖從小和母親相依為命，家境清苦，讀大學期間曾經一周兼3份家教；畢業後政府不再補助生活津貼，彰化家扶中...

彰化空品感測預計廣設26鄉鎮 工業區、主要道路全監測

彰化縣只有三個空氣品質測站，過去工業區排放汙染常有民眾陳情，環保局去年開始向環保署申請設置微型感測器，彰化縣王惠美今天再...

彰邑城隍出巡將引人潮 3天交通管制看過來

睽違24年的彰邑城隍廟出巡，今天晚上將舉行聯合暗訪，過去雖是「生人迴避」，但這次預計將湧進大批信眾隨團，並吸引各地民眾好...

台中清水第一公墓路口驚見垃圾山 至少7處遭濫倒

台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場，台中市議員王立任今日邀集相關單位前往會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢...

影／台中市布達校長14人出任 退休校長年資最深44年

台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人...

彰化縣中小學校長交接 15位調任、3位新任

彰化縣109學年度國中小學遴選比照其他多數縣市改為1年1次，但校長遴選機會折半，也讓這次遴選申請相當踴躍，多達48名中小...

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

因防疫期間暫停的警局志工服務終於恢復服勤，台中市警三分局立德派出所志工隊為撫慰員警這段時間的辛勞，昨舉辦志工聯誼餐會，由...

合歡山追星族注意了！ 台14線施工管制通行中

南投縣仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路之一，不論日夜都有大量車輛開上合歡山越嶺公路，公路總局埔里工務段表示，下周二起...

南投市貓羅溪旁髒亂點攔截汙水 華麗變身成親水綠地

南投市綠美橋旁長公有地原本長滿雜草，南投縣政府執行水環境改善工程，設置自然的淨水設施，截取汙水後，經淨化再排入貓羅溪，不...

來自清水的孩子：政治受難者蔡焜霖的傳記

目前《來自清水的孩子》出版到第二冊，所觸及的年代是蔡焜霖出生與成長的日治後期，以及他20歲因白色恐怖被關押十年才出獄的1950年至1960年。該如何閱讀目前已出版的兩冊作品？蔡焜霖出生的1930年，是一條思考戰前戰後台灣歷史的線索。

三倍券加碼掀波 彰化3鄉市長退出鄉鎮市長群組

彰化縣繼和美鎮振興三倍券加發有鎮民600元消費禮金後，花壇鄉則更是「阿殺力」，鄉代會昨天上午也通過鄉公所提案，決定加發每...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

反對學甲動保園區 自救會抗議爆推擠、1人身體不適送醫

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。