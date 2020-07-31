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林佳龍宣布：台中捷運綠線審查通過延伸大坑、彰化
交通部長林佳龍今天出席南屯區正心立體停車場新建工程動土典禮。他說，台中市捷運綠線在交通部的協助之下，已經審查通過要延伸到大坑還有彰化市，如此捷運綠線的運量就會增加，收入也會改善。
林佳龍說，交通部有一筆前瞻特別預算，用來改善地方的停車場，交通部已核定台中市府15件停車場工程，其中10件由他擔任市長任內爭取，5件由在擔任交通部長任內核定，總工程經費合計為34億5775.7萬元、中央補助為13億2057.1萬元。在場鄉親臉上的笑容，就是我們最大的回報。
林佳龍指出，南屯區正心立體停車場新建工程在他擔任台中市長任內爭取，獲交通部核定，總工程經費1億9500萬元，中央補助6715萬，約占40％，約占非自償性部分的7成，位處即將通車的台中捷運綠線旁，方便開車族停車轉乘，也可以紓解交通壅塞。
林佳龍說，台中市已是台灣第二大都市，欣慰交通建設可以快速動工，公路方面，包括國道四號豐潭段、大雅系統交流道陸續動工，並將在未來幾年內完工，期待讓台中市的高、快速公路有整體的改善，可以四通八達。
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