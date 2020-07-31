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彰化空品感測預計廣設26鄉鎮 工業區、主要道路全監測
彰化縣只有三個空氣品質測站，過去工業區排放汙染常有民眾陳情，環保局去年開始向環保署申請設置微型感測器，彰化縣王惠美今天再宣布年底前全縣將達500台布建，包括7大工業區、4條主要幹道以及西南角鄉鎮等，環保局目前也向中央爭取在東南角設置新的固定測站，以利掌握空氣品質。
彰化縣長王惠美說，環保局今年運用微型感測器監測已查獲4家工廠違反空汙法，開罰40萬元並限期完成改善，彰化縣去年PM2.5 平均值，手動檢測方法監測值平均為19.1微克/立方公尺，是環保署2013年手動監測7年來新低，與前一天年比較，改善幅度達全國第1名，今年又比去年更好，上半年PM2.5監測數值降到18.1微克/立方公尺。
民眾對於生活周遭的環境品質掌握需求日益增加，但監測站的建置成本一處就要6、700萬，價格高昂無法廣設，也侷限了監測範圍與時效性，縣府去年開始從工業區開始設置，預計今年底全縣26鄉鎮市空品感測物聯網建置率達100%，民眾也可利用「彰化縣空氣品質感測物聯網」網頁查詢地理位置相關的空品狀況。
彰化縣環保局長江培根說，微型感測器體積小、數量多，附掛在距離地面 3公尺的燈桿，每分鐘就能產生1筆細懸浮微粒 (PM2.5)、溫度及濕度等環境資訊，利用微型感測器更能深入民眾居住區及工業區鄰近區域，讓營建工地、露天燃燒、工廠異常排放及火警災害等汙染事件無所遁形，在汙染熱區長期監控。
彰化目前只有彰化、線西和二林三處固定式測站，長期被環團批評監測範圍太小， 江培根指出，彰化東南角確實有監測缺口，目前先在田尾國小設置移動式測站，以掌握在地空氣品質，也向環保署申請設置新測站，但確切地點還在測試尋覓，現在大城設置的移動式測站則申請作為固定式測站。
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