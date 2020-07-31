彰邑城隍出巡將引人潮 3天交通管制看過來

睽違24年的彰邑城隍廟出巡，今天晚上將舉行聯合暗訪，過去雖是「生人迴避」，但這次預計將湧進大批信眾隨團，並吸引各地民眾好奇參與，今晚因為出巡路線不固定，彰化縣警察局為避免民眾受塞車所苦，將針對遶境通過主要幹道、路口時，警方會視交通狀況實施交通管制，啟動替代路線改道措施。

彰邑城隍廟出巡暗訪從今天晚間6時到晚上10時，剛好是下班時間，由於彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵5間宮廟將分為5個路線同步繞境，各個繞境隊伍人數約60人，警察局部署警力隨每個繞境隊伍周邊機動交通疏導。

8月1日城隍爺出巡遶境則由彰邑城隍廟會同縣內外宮廟計20餘間共同踩街遶境，時間從早上7時起，可能延續到凌晨，警方規畫替代道路如下：

1、 南下至國道1號：可由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，至國道1號彰化交流道南下（另彰南路車輛由彰南路右轉中山路左轉金馬路南下）。

2、 南下走台19線（彰水路）：由彰化市台1線中山路北端（中山路、金馬路口）接金馬路往中華西路，可續行台19線（彰水路）南下。

3、 北上車輛避開由台1線中山路進入彰化市區：可由中山路、左轉中央路、右轉中華西路、左轉金馬路，再接中山路北上，或由中央路左轉中華西路，上彰化交流道由高速公路北上。

4、 南下車輛避開由台1線中山路進入彰化市區：可由中山路、右轉金馬路、右轉中華西路、左轉中央路、右轉中山路南下，或由中華西路上彰化交流道高速公路南下。

5、 遶境到晚間時在彰化市公所前及開化寺前均設有表演觀禮台，由各宮廟文武藝陣表演，到時彰化市公所前光復路段(永福街口至成功路口)、開化寺前民族路段(中華路口至太平街口)將實施道路封閉管制，駕駛人須注意改道。