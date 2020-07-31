員林百果山單車自行道換木板 市公所今看工程9月可完工

彰化縣員林市百果山湶洲寮卡達車休憩區是串連單車自行道的中繼站，在地廠商沅泰環保科技公司贊助仿木板材料，市公所近日發包，今天市長游振雄和市民代表會副主席張國良視察施工狀況，確認9月下旬完工。

百果山湶洲寮卡達車休憩區看台原本是木質地板，2009年啟用，經歷日曬雨淋，整修頻率越來越高，員林市公所為了確保民眾休憩時安全無慮，近日發包改善工程。

游振雄表示，八卦山自行車道向來是自行車友的熱門路線，大員林地區又是單車產業的重鎮，百果山湶洲寮卡達車休憩區是專為單車設計主題園區，也是串連各路線的重要中繼站，設有賞景平台、停車架、單車特技場等設施，未來朝向自然樂活功能發展，提供民眾多樣休閒樂趣。

游振雄和市代會副主席張國感謝員林在地廠商沅泰環保科技公司，贊助市價約120萬元的PS仿木地板材料，符合CNS15730國家塑膠仿木規範，質感最接近木頭，不發霉、不腐爛，不怕白蟻、耐鹽分，100%可回收再利用，讓湶洲寮卡達車休憩區設施更加完善。