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台中清水第一公墓路口驚見垃圾山 至少7處遭濫倒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場。圖／王立任提供
台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場。圖／王立任提供

台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場，台中市議員王立任今日邀集相關單位前往會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒，現場散布混泥土、磁磚、油漆桶、床墊及座椅等大型廢棄物，成為附近鹿寮北溪的嚴重汙染源。中市府環保局表示，將會在該路段附近建置禁止丟棄垃圾告示牌及增設攝影機。

王立任今日邀請台中市府環保局、消防局、警察局、農業局、生命禮儀管理處前往清水第一公墓路口會勘。王立任表示，清水第一公墓路口位於鹿寮北溪旁的山坡地及上游，離鹿寮北溪只有100公尺，若大雨一來，垃圾及事業廢棄物將會被沖刷進溪流直接汙染地下水源，進而汙染下游的鹿寮湧泉，影響該地區飲用地下水的清水與沙鹿居民。另該路口離旁邊嘉陽高中也僅500公尺，萬一垃圾及事業廢棄物引起火災，將波及無辜師生。

王立任說，因該路段鄰近公墓又偏僻，未設置監視器，才會被不肖人士盯上當作傾倒廢棄物地點，要求環保局盡速清理該路段垃圾及事業廢棄物，防止汙染水源，也要求警察局增派警力來巡邏此地點。

環保局表示，將立即啟動調查，找出傾倒垃圾的行為人，並會在該路段附近建置禁止丟棄垃圾告示牌及增設攝影機。警察局也將會增強警力巡邏該路段。

王立任強調， 海線地區保存台中許多大自然資源，理應珍惜，希望民眾能透過合法管道處理垃圾及事業廢棄物。

台中市議員王立任今日前往清水第一公墓路口會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒。圖／王立任提供
台中市議員王立任今日前往清水第一公墓路口會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒。圖／王立任提供
台中市議員王立任今日前往清水第一公墓路口會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒。圖／王立任提供
台中市議員王立任今日前往清水第一公墓路口會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒。圖／王立任提供
台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場。圖／王立任提供
台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場。圖／王立任提供
台中市議員王立任今日邀請台中市府環保局、消防局、警察局、農業局、生命禮儀管理處前往清水第一公墓路口會勘。圖／王立任提供
台中市議員王立任今日邀請台中市府環保局、消防局、警察局、農業局、生命禮儀管理處前往清水第一公墓路口會勘。圖／王立任提供

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