聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中清水第一公墓路口驚見垃圾山 至少7處遭濫倒
台中市清水區第一公墓路口慘淪垃圾掩埋場，台中市議員王立任今日邀集相關單位前往會勘，赫然發現該路段至少有7處被垃圾及事業廢棄物傾倒，現場散布混泥土、磁磚、油漆桶、床墊及座椅等大型廢棄物，成為附近鹿寮北溪的嚴重汙染源。中市府環保局表示，將會在該路段附近建置禁止丟棄垃圾告示牌及增設攝影機。
王立任今日邀請台中市府環保局、消防局、警察局、農業局、生命禮儀管理處前往清水第一公墓路口會勘。王立任表示，清水第一公墓路口位於鹿寮北溪旁的山坡地及上游，離鹿寮北溪只有100公尺，若大雨一來，垃圾及事業廢棄物將會被沖刷進溪流直接汙染地下水源，進而汙染下游的鹿寮湧泉，影響該地區飲用地下水的清水與沙鹿居民。另該路口離旁邊嘉陽高中也僅500公尺，萬一垃圾及事業廢棄物引起火災，將波及無辜師生。
王立任說，因該路段鄰近公墓又偏僻，未設置監視器，才會被不肖人士盯上當作傾倒廢棄物地點，要求環保局盡速清理該路段垃圾及事業廢棄物，防止汙染水源，也要求警察局增派警力來巡邏此地點。
環保局表示，將立即啟動調查，找出傾倒垃圾的行為人，並會在該路段附近建置禁止丟棄垃圾告示牌及增設攝影機。警察局也將會增強警力巡邏該路段。
王立任強調， 海線地區保存台中許多大自然資源，理應珍惜，希望民眾能透過合法管道處理垃圾及事業廢棄物。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言