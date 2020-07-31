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影／台中市布達校長14人出任 退休校長年資最深44年

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。記者喻文玟／攝影
台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。記者喻文玟／攝影

台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。市長盧秀燕說，教育是台中最重要的施政目標，每位校長都經過嚴格的考評脫穎而出，感謝他們的付出，期勉帶領學校，讓教育更加成長茁壯。

盧秀燕特別感謝8位榮退校長，一生為教育界的奉獻，她親自致贈退休紀念牌，謝謝他們將寶貴的歲月奉獻給教育界、作育英才；其中，自大里區健民國小榮退的校長林約宏，在台中服務已44年，對於台中的教育不遺餘力。

新任龍井區龍海國小校長陳克韋表示，感謝8位榮退校長無私的奉獻，成為教育的最佳典範；他也說，「您想您的孩子接受怎麼樣的教育，您就把學校辦成那個樣子！」未來辦學將秉持把每個孩子當成自己孩子的精神，為教育界努力奉獻。

教育局表示，此次榮退校長8人，包括台中一中校長陳木柱、后綜高中校長曾祿喜、神岡國中校長林鏡湖、大肚區校長瑞井國小張昆鵬、大里區健民國小校長林約宏、大肚區大忠國小校長張美雲、北區賴厝國小校長過修齊、龍井區龍海國小校長陳淑銘。

服務年資最久的健民國小榮退的校長林約宏，在教育界工作44年，他代表退休校長上台致詞，幽默的唱起「人生短短幾個秋」，給大家三次祝福。

服務年資42.2年的后綜高中校長曾祿喜說，在教育第一線42年對於教育改革能否落實，感觸很深，社會開放、體制開放、教育開放，學校多元性是對的，不再是課程多元，組織制度也多元，相對的也有共識上的困難，這是目前學校體制上遇到的問題，學校行政同仁規劃很重要，老師有選擇，要溝通、邀請才能找到最好的行政團隊做事，今天正好是他生日，屆齡退休，非常圓滿。

中一中新任「校友校長」林隆諺也是焦點。他是中一中第53屆，畢業考上高師大英語系，求學時對一中「自由、多元」的學風印象最深刻。林隆諺大學畢業後在國中任教2年，後來至興大附中服務18年，今年45歲，他說能回母校服務是榮幸，辦學要打造「豪情一中人」並讓中一中成為中部教育界領頭羊。

中一中新任「校友校長」林隆諺（右）也是焦點。他是中一中第53屆，大學畢業後在國中任教2年，後來至興大附中服務18年，今年45歲，他說能回母校服務是榮幸，辦學要打造「豪情一中人」並讓中一中成為中部教育界領頭羊。記者喻文玟／攝影
中一中新任「校友校長」林隆諺（右）也是焦點。他是中一中第53屆，大學畢業後在國中任教2年，後來至興大附中服務18年，今年45歲，他說能回母校服務是榮幸，辦學要打造「豪情一中人」並讓中一中成為中部教育界領頭羊。記者喻文玟／攝影
台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。記者喻文玟／攝影
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台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。記者喻文玟／攝影

盧秀燕 教育局

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