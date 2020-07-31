快訊

7月26萬人次登島！澎湖擬收50到100元旅遊稅

繼承者的指導：日本右翼與李登輝？國家迷惘的感情投射

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣中小學校長交接 15位調任、3位新任

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮。記者林敬家／攝影

彰化縣109學年度國中小學遴選比照其他多數縣市改為1年1次，但校長遴選機會折半，也讓這次遴選申請相當踴躍，多達48名中小學校長提出申請，遴選結果共有國中校長5位留任、國小校長21位留任、6位續任、15位調任、3位新任，接任校長任期自109年8月1日至113年7月31日。

彰化縣今天舉行校長交接典禮，教育處處長陳逸玲擔任監誓人，主計處蕭秀瑛處長擔任監交人，王惠美說，校長遴選過程秉著公正、公平、公開原則，無論留、續、調任校長都獲得家長教師的肯定與支持，代表校長辦學深受各界讚揚，是縣府堅強的後盾。

王惠美也說，科技和英文教育是縣府發展教育重要的方向與趨勢，面對少子化要一起打拚如何讓孩子留在彰化，期望更多年輕人願意留在原鄉。

彰化縣109學年度中小學校長遴選結果如下：

5名國中校長提出申請，都留任原校，包括信義國中小曹建文、彰安國中林麗觀、原斗國中小王心怡、竹塘國中黃仲平、二水國中陳靜宜。

國小異動有田中國小許孝麟調任螺青國小、復興國小温景成調任田中國小、大園國小林國勳調任復興國小、育德國小方啟陽調任新寶國小、 中正國小陳福順調任二林國小、福興國小謝鴻達調任中正國小、德興國小陳榮茂調任福興國小、大莊國小楊文娟調任德興國小、埤頭國小郭福麟校長大湖國小、內安國小江怜秀校長埤頭國小、茄荖國小石玲惠調任內安國小、秀水國小王材源調任茄荖國小、永光國小郭佳哲調任秀水國小、花壇國小林振茂調任育英國小、育英國小卓訓德調任花壇國小。

候用校長接任分別有大園國小劉緯綸、育德國小長許瑞芳、大莊國小呂彥億。

留任、續留原校者有羅厝國小梁欽隆、三民國小江俊穎、曉陽國小許銘裕、南港國小陳鴻杉、好修國小熊黛綾、明聖國小葉振彰、饒明國小鄭權鑫、大村國小江淑芳、清水國小蕭睿瑜、源泉國小謝添裕、田尾國小王錦鴻、南鎮國小邱顯場、豐崙國小陳永堂、水尾國小林素鳳、成功國小陳靜婷、西港國小洪信德、芳苑國小吳偉誠、王功國小謝格倫、快官國小楊淙富、永豐國小陳國洲、田頭國小張樹閔；美豐國小陳靜德、三春國小吳聖威、長安國小吳貴枝、伸東國小王有煌、二水國小巫俊延、興華國小莊世雄。

彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮，縣長王惠美（中）親自主持。記者林敬家／攝影
彰化縣今天舉行國中小校長交接典禮，縣長王惠美（中）親自主持。記者林敬家／攝影

校長遴選 王惠美

延伸閱讀

彰化縣埔鹽鄉貨車撞機車 六旬駕駛與青年騎士雙亡　

三倍券加碼掀波 彰化3鄉市長退出鄉鎮市長群組

紅龍果量多 彰化評鑑賽盼帶起售價

民進黨地方黨部主委聯誼會 共推邱建富任會長

相關新聞

合歡山追星族注意了！ 台14線施工管制通行中

南投縣仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路之一，不論日夜都有大量車輛開上合歡山越嶺公路，公路總局埔里工務段表示，下周二起...

影／台中市布達校長14人出任 退休校長年資最深44年

台中市舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人...

彰化縣中小學校長交接 15位調任、3位新任

彰化縣109學年度國中小學遴選比照其他多數縣市改為1年1次，但校長遴選機會折半，也讓這次遴選申請相當踴躍，多達48名中小...

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

因防疫期間暫停的警局志工服務終於恢復服勤，台中市警三分局立德派出所志工隊為撫慰員警這段時間的辛勞，昨舉辦志工聯誼餐會，由...

南投市貓羅溪旁髒亂點攔截汙水 華麗變身成親水綠地

南投市綠美橋旁長公有地原本長滿雜草，南投縣政府執行水環境改善工程，設置自然的淨水設施，截取汙水後，經淨化再排入貓羅溪，不...

來自清水的孩子：政治受難者蔡焜霖的傳記

目前《來自清水的孩子》出版到第二冊，所觸及的年代是蔡焜霖出生與成長的日治後期，以及他20歲因白色恐怖被關押十年才出獄的1950年至1960年。該如何閱讀目前已出版的兩冊作品？蔡焜霖出生的1930年，是一條思考戰前戰後台灣歷史的線索。

三倍券加碼掀波 彰化3鄉市長退出鄉鎮市長群組

彰化縣繼和美鎮振興三倍券加發有鎮民600元消費禮金後，花壇鄉則更是「阿殺力」，鄉代會昨天上午也通過鄉公所提案，決定加發每...

東勢實驗學校委辦叫停 綠營議員批台中市府

台中市前市長林佳龍任內將東勢高工舊址規畫「東勢實驗教育園區」，並核准委託財團法人海聲人智學校教育基金會承辦，台中市教育局...

東勢實驗學校案／地質敏感帶設校？ 別忘了921震驚

受教權益重要？還是安全重要？台中市前市長林佳龍未經環評匆促定案的「東勢實驗教育園區」是當年因921大地震倒塌的東勢高工校...

紅龍果量多 彰化評鑑賽盼帶起售價

彰化縣二林鎮紅龍果種植面積全台最大，鎮農會昨天舉辦第3屆全縣優質紅龍果評鑑，共有19鄉鎮、100組參賽。今年夏季水果盛產...

巷內美食／「吉」冷凍芋+綠豆 消暑好滋味

台中市豐原區三民路上的「吉」冷凍芋和薏仁，一賣17年，銅板美食，現在是炎熱夏天生意更好，一碗冰薏仁25元，可選擇加綠豆或...

張彥彤「全家鉛中毒住院」 中市衛生局調查

台中市議員張彥彤昨天中午在臉書貼文爆料「全家鉛中毒住院」，自己多重器官發炎一度準備發病危通知，昨天一早出院，他接獲記者電...

熱門新聞

中市議員張彥彤全家鉛中毒 父親前議長張宏年住院中

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基福公路假日車潮多暖暖塞車苦 前端2公里1億元改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。