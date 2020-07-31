彰化縣中小學校長交接 15位調任、3位新任

彰化縣109學年度國中小學遴選比照其他多數縣市改為1年1次，但校長遴選機會折半，也讓這次遴選申請相當踴躍，多達48名中小學校長提出申請，遴選結果共有國中校長5位留任、國小校長21位留任、6位續任、15位調任、3位新任，接任校長任期自109年8月1日至113年7月31日。

彰化縣今天舉行校長交接典禮，教育處處長陳逸玲擔任監誓人，主計處蕭秀瑛處長擔任監交人，王惠美說，校長遴選過程秉著公正、公平、公開原則，無論留、續、調任校長都獲得家長教師的肯定與支持，代表校長辦學深受各界讚揚，是縣府堅強的後盾。

王惠美也說，科技和英文教育是縣府發展教育重要的方向與趨勢，面對少子化要一起打拚如何讓孩子留在彰化，期望更多年輕人願意留在原鄉。

彰化縣109學年度中小學校長遴選結果如下：

5名國中校長提出申請，都留任原校，包括信義國中小曹建文、彰安國中林麗觀、原斗國中小王心怡、竹塘國中黃仲平、二水國中陳靜宜。

國小異動有田中國小許孝麟調任螺青國小、復興國小温景成調任田中國小、大園國小林國勳調任復興國小、育德國小方啟陽調任新寶國小、 中正國小陳福順調任二林國小、福興國小謝鴻達調任中正國小、德興國小陳榮茂調任福興國小、大莊國小楊文娟調任德興國小、埤頭國小郭福麟校長大湖國小、內安國小江怜秀校長埤頭國小、茄荖國小石玲惠調任內安國小、秀水國小王材源調任茄荖國小、永光國小郭佳哲調任秀水國小、花壇國小林振茂調任育英國小、育英國小卓訓德調任花壇國小。

候用校長接任分別有大園國小劉緯綸、育德國小長許瑞芳、大莊國小呂彥億。