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合歡山追星族注意了！ 台14線施工管制通行中

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路，公路總局埔里工務段正在進行道路養護管制通行中。圖／埔里工務段提供
仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路，公路總局埔里工務段正在進行道路養護管制通行中。圖／埔里工務段提供

南投縣仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路之一，不論日夜都有大量車輛開上合歡山越嶺公路，公路總局埔里工務段表示，下周二起不僅18公里700翠峰路段，夜間將進行路面刨鋪工程外；目前台14線73.5公里人止關路段的明隧道及坡面正在施工，單線雙向通行管制，請用路人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行。

埔里工務段段長黃陳全指出，暑假期間台14甲線的用路車輛多，為配合遊客前往各個景點，預計8月4日下周二晚間起，夜間10時至凌晨2時施工翠峰路段，進行路面刨鋪工程，採整點放行10分鐘，工程至8月7日止，因現有道路狹窄，請用路人耐心等候減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，共同維護行車安全，施工期間造成不便，敬請見諒。

公路總局表示，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統 http://168.thb.gov.tw ，或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心，免費電話0800-231035，查詢最新路況。

仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路，公路總局埔里工務段正在進行道路養護管制通行中。圖／埔里工務段提供
仁愛鄉台14甲線是目前最夯的觀光道路，公路總局埔里工務段正在進行道路養護管制通行中。圖／埔里工務段提供

埔里 合歡山

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