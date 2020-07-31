淨化污水營造景觀 綠美橋貓羅溪畔變身美麗公園

南投市綠美橋下貓羅溪畔國有土地景觀改造，工程以污水淨化為重點之一，不僅水質變乾淨，搭配景觀營造，原本長滿雜草荒地變身成美麗河濱公園，是居民休憩最新好去處。

南投市綠美橋旁原本長滿雜草的公有地改造變成居民休憩新場所。南投縣政府今天表示，設置自然淨水設施截取污水，經淨化再排入貓羅溪，不但保護河川生態，空間景觀也有很大改變，現在是民眾休憩、活動好去處，兼具環保、生態、休閒、教育意義。

由縣政府執行的貓羅溪生態水環境改善計畫，是全國水環境改善第二批次完工案，工程單位設置沉澱池、氧化塘、表層下流動系統等，讓荒地成為小公園，非政府組織「台灣河溪網」已完成訪視，並提出指導和建議，作為地方政府未來執行前瞻基礎建設計畫參考。

縣政府表示，污水取水口設有水閘、攔污柵，污水經溝渠流到沉澱池，在池中進行初步懸浮固體沉降，再經動力抽到氧化塘，經氧化塘物理、化學及生物淨化，才流入礫間淨化池，經水生植物水道，排入排水溝，最後排到貓羅溪。

縣府指出，淨化後的污水，有機物與懸浮固體去除率可達70%，氨氮去除率也可達50%，污水流經植物根系及卵石表面，也可吸附剩餘污染物，有機物分解而成的無機鹽類，則變成植物營養源被根系吸收。

縣府表示，這項貓羅溪生態水環境改善工程完工後，每季將評估污水處理效能，作為後續維護管理依據，以打造更好水環境。