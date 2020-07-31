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南投市貓羅溪旁髒亂點攔截汙水 華麗變身成親水綠地
南投市綠美橋旁長公有地原本長滿雜草，南投縣政府執行水環境改善工程，設置自然的淨水設施，截取汙水後，經淨化再排入貓羅溪，不但保護了河川生態，也讓空間景觀大變身，成為優美的親水環境，兼具環保、生態、教育功能，更為民眾增添一處休閒好去處。
南投縣政府執行貓羅溪生態水環境改善計畫，是全國水環境改善第二批次完工案，非政府組織(NGO)台灣河溪網已經完成訪視，將作為各縣市前瞻計畫參考。
貓羅溪畔國有土地景觀改造，地點位於綠美橋下，汙水淨化是重點之一。工程單位設置沈澱池、氧化塘、表層下流動系統(SSF)、水生植物水道鄉，原本長滿雜草的地方，不再雜亂無章，還變成小公園，成為民眾休閒去處。
貓羅溪生態水環境改善，汙水取水口設在南側，並設有水閘、攔汙柵，汙水經由溝渠流到沈澱池，在沈澱池中進行初步懸浮固體沈降，再經由動力抽至氧化塘，經過氧化塘物理、化學及生物淨化作用，才能流入礫間淨化池，經由水生植物水道，排至排水溝，最後排放到貓羅溪。
經過淨化的汙水，有機物與懸浮固體去除率可達70%，氨氮去除率也可達50%，汙水流經植物根系及卵石表面，亦可吸附剩餘的污染物，有機物分解而成的無機鹽類，則變成植物營養源，並被根系吸收。水生植物選用類型多樣化，多為適地適生的原生物種，以增加基地的物種多樣性。縣府，每季將評估污水處理效能，並作為後續維護管理依據。
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