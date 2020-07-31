校友變校長 林隆諺榮耀領航台中一中

台中今年首度開放高中校長遴選從全國海選，台中一中53級畢業的林隆諺脫穎而出，初次出任校長即入主台中一中，從校友變成校長，他說：「這是最大的榮耀與最具使命感的責任。」

今年45歲的林隆諺日前於興大附中擔任教務主任，在興大附中服務近19年，今年參加台中市高中校長遴選全國海選，自60多人中脫穎而出，初任校長即衝上台中一中，更是台中一中首度由校友擔任校長。

林隆諺指出，在中一中校園最大的啟發，就是尊重自由、多元、開放的風氣，中一中創校之初為日治時代，台灣人沒有高中可讀，台灣先賢特別創校，中一中即具有反抗權威色彩，自由、多元、開放精神一直存在。

林隆諺說，中一中擁有優良學風與傳統，甚至已允許學生成立政黨，雖未正式立案，他會尊重這些傳統。

身為中一中的「大學長」，林隆諺表示，會暢通與學生的溝通管道，他笑說，自己愛運動，當天氣涼爽的時候，就會在校園內慢跑，「想溝通的學生們就跟著我一起跑吧」。

台中市教育局今天舉辦109學年度第一學期市立各級學校新（連）任校長布達暨交接典禮。