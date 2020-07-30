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降低文資災害損失 孫立人將軍故居實施搶救演練

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊和中市政府文化局攜手合作，在台中市紀念建築「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊和中市政府文化局攜手合作，在台中市紀念建築「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練。圖／台中市消防局提供

台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊和中市政府文化局攜手合作，26日在台中市紀念建築「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練。這次的演練以即時撲滅火勢並保全珍貴文化資產為兩大目標，由中市文化資產的導覽處志工協助解說建築格局和重點文物，以利消防人員揣摩發生火災時救災重點和路線配置等細節，藉由市府兩局處共同攜手合作，共同維護與文化資產的永續保存。

孫立人將軍故居外觀保存完整，建築為和洋混合風格。大正年間為緩和台中市中心過度的人口發展而形成的新興住宅區，此階段興建的住宅或官舍，主要由大和村建築組合、台中市役所、台灣住宅營團及台中州農事試驗場等單位所開發。

對於本市近代都市發展與住宅計畫具歷史意義。故居於日治時期應為台中廳農會（台中州農會）分發給退休員工之宿舍，至國民政府時期，則屬彰化縣農會所有。民國42（1953）年1月26日，孫立人將軍以孫夫人名義購入。

其中館內最著名的文物便是「象腿椅」，孫將軍曾率領中國遠征軍在印緬邊境從日軍手上擄獲13隻大象，長途跋涉回中國的路上死了6隻，後來奉調來台時帶來兩隻，其中1隻是最有名的阿美（後改名為林旺），另1隻則是其妻子阿沛來台後水土不服死亡，孫立人將軍一生愛象跟馬匹，部屬便將象腿製成象腿椅送給孫將軍留做紀念。

這次消防演練考量建築特性及典藏文物的價值，在行前先辦理文化資產及搶救的簡報說明，讓消防同仁理解紀念建築「孫立人將軍故居」的文資意義，並解說館內重要文物位置及搶救風險，演練時邀請文化資產處導覽志工現場解說，全面掌握內部動線和文物分布，一旦日後發生災害，消防同仁便能第一時間實施搶救及文物保存。

台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊，在「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練，演練時邀請文化資產處導覽志工現場解說，全面掌握內部動線和文物分布。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊，在「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練，演練時邀請文化資產處導覽志工現場解說，全面掌握內部動線和文物分布。圖／台中市消防局提供
「孫立人將軍故居」內最著名的文物便是「象腿椅」。圖／台中市消防局提供
「孫立人將軍故居」內最著名的文物便是「象腿椅」。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊和中市政府文化局攜手合作，在台中市紀念建築「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練。圖／台中市消防局提供
台中市消防局第七救災救護大隊中港分隊和中市政府文化局攜手合作，在台中市紀念建築「孫立人將軍故居」進行聯合消防演練。圖／台中市消防局提供

建築 文物 文化資產

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