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台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材追查

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟／台中即時報導
台中市議員張彥彤今天中午在臉書貼文表示，醫院診斷全家鉛中毒，他還併發多重器官發炎病危，出院後很虛弱。圖／翻攝自張彥彤臉書
台中市議員張彥彤今天中午在臉書貼文表示，醫院診斷全家鉛中毒，他還併發多重器官發炎病危，出院後很虛弱。圖／翻攝自張彥彤臉書

台中市議員張彥彤今天中午在臉書貼文表示，醫院診斷全家鉛中毒，他還併發多重器官發炎病危，出院後很虛弱。張的雙親、姐姐仍在住院治療。台中市衛生局說，已啟動專案調查了解中，由於張家平時有看中醫、吃中藥材保養習慣，抽驗張家提供藥材化驗，其中健保給付的藥材化驗結果都合格，自費藥材正在化驗中，預計下周三化驗結果出爐，衛生局今天也前往張家常去的中醫診所調查，釐清案情。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮說，鉛中毒臨床上以貧血、肚子脹痛或絞痛，或手麻、骨頭痛，甚至血管硬化、肝功能異常、腎損傷等，對於神經系統影響相當的大，但由於不易被查覺，患者常因不明原因肚子痛就診被發現，建議民眾避免食用來路不明粉末、偏方或草藥。

洪東榮說，早期台灣鉛中毒以工作環境接觸鉛金屬或塑膠製造業因塑膠安定劑含鉛等。現在以吃來路不明粉末、草藥較常見，但案例數不多。

有民眾擔心是中藥材安全出問題？洪東榮說明，目前國內對中藥材在重金屬的管理上近幾年做得相當好，包括中醫師使用的中藥材、科學中藥等有嚴謹的規範，在來源、品質有管理，鉛中毒可能性不高。

有沒有可能是飲用水出問題？還是被下毒？洪東榮認為，飲用水可能性更少，國內大部份水管都不是鉛管，台中在數年前大規模換新，更不可能。至於被下毒？由於鉛不溶於水，長期一點點下，機率趨近於零。

台中市食品藥物安全處說，「中藥」是指中醫師根據對患者病情給的藥物處方，包括來自於合格藥商、藥廠所提供具藥物許可的藥材或科學中藥等，政府對中藥有嚴謹的規範，民眾如果有使用中藥的需求，應洽詢醫事人員及合格中藥商，切勿購買、食用來源不明的草藥、藥品，以免延誤就醫。

食安處建議，民眾可謹記「停、看、聽、選、用」原則，停止不當看病、購藥及用藥行為；看病請找中醫師診治；聽專業醫師、藥師說明；選購安全、有效中藥藥品；用中藥時應遵醫囑，以保障自身用藥安全。

食安處說明，不法業者製造或販售偽藥，依藥事法規定，最重可處10年或7年以下有期徒刑，得併科1億元或5000萬元以下罰金。

中藥 中醫 中毒

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