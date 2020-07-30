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盧秀燕持三倍券挺弱勢團體 購彈珠台捐親子館

中央社 / 台中30日電

台中市盧秀燕今天坐著輪椅持三倍券到弱勢團體採購木製彈珠台，再捐給台中市9間親子館，她說，不只做好事，還能振興台中經濟及參加台中購物節抽獎，這是最聰明的使用者。

盧秀燕15日起請假進行髖關節手術，28日銷假上班主持市政會議，由於行動仍不便，下午她坐著輪椅到「新窩工坊」，持振興三倍券購買學員手工製作的彈珠台，再轉贈給台中市9間親子館，做為小朋友的遊戲玩具。

台中市社會局表示，「新窩工坊」是一間環保木工坊，由台中市智障者家長協會成立，資源回收科技大廠不要的實木棧板，重新做成家具等物品，也有親子手作DIY課程。

盧秀燕在參觀門市與工坊後，還玩起古早味童玩彈珠台，更當場使用全數三倍券買了9座木製彈珠台，由於「新窩工坊」加入台中購物節優惠店家行列，發票消費金額可享3倍計，盧秀燕因而換到3倍的抽獎組數，等於多了3倍的中獎機會，她當場宣布，如果中獎的話，無論是電動機車、汽車、百萬現金或千萬豪宅，她都會全部捐出來。

對於拿三倍券買弱勢團體產品，盧秀燕表示，她在住院期間，一直想著要如何成為三倍券的聰明使用者，後來靈光一現決定採購弱勢團體生產的商品。

盧秀燕認為，這樣做可以說是「一舉三得」，不只可以做好事幫助弱勢團體，也因為這些產品都在台中市製造生產，可以振興台中經濟，另外，消費金額登錄台中購物節APP，還有機會中大獎，這才是振興三倍券最聰明的使用者。

盧秀燕 台中市

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