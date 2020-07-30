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國內旅遊人潮增加 日月潭民宿假日客滿

中央社 / 南投30日電

疫情影響，國內旅遊人潮多，前往南投日月潭觀光的遊客數增加，日月潭的商家指出，生意和3、4月相比變好；有民宿業者說，預訂民宿的人在7月中旬後明顯增加，假日都客滿。

受疫情影響，民眾無法出國旅遊，轉向前往台灣各大觀光景點旅遊，國內各大風景區每逢假日人滿為患，原本以陸客為主的南投日月潭在疫情流行期間，生意下滑，飯店無人預訂，餐廳也無人上門。

不過台灣疫情解封，參加國旅人潮增加，前往南投日月潭觀光的遊客人數增加，日月潭國家風景區管理處統計，6月前往日月潭觀光的人數約有33萬人次，去年同期約有62萬人次，扣除陸客和國際觀光客，台灣遊客人數約有32萬4000人次，今年台灣遊客人數增加。

有日月潭的民宿業者接受媒體聯訪時指出，自從疫情解封後，生意回溫7、8成，尤其在7月中旬放暑假後更明顯，像是週六日都是客滿的情形；日月潭也有遊艇業者認為，可能因為有振興券的關係，最近生意和3月、4月相比明顯變好，但和先前有陸客時相比，還是差了一點。

南投縣政府觀光處則指出，縣內的觀光景點很多，除了日月潭等景點之外，也歡迎民眾前往其他的觀光景點遊玩，不僅不會塞車，一樣可欣賞南投之美。

日月潭 疫情 陸客

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