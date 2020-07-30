不滿和美鎮未商量就發振興禮金 彰縣3鄉市長退出聯誼會

政府發放振興三倍券，彰化縣已有和美及花壇加碼發放現金，因事先未與其他鄉鎮市溝通，造成未發放的鄉鎮市長壓力，由26個鄉鎮市長組成的彰化縣鄉鎮市長聯誼會，已有彰化市、線西鄉、埔鹽鄉長宣布退出聯誼會。和美鎮長阮厚爵反問說，各鄉鎮市依各自財政及民眾需求所做的社會福利，難道事先都有跟其他鄉鎮市商量嗎？

此外，部分鄉鎮加碼發放振興禮金，讓彰化縣政府也接獲不少縣民抱怨，為什麼不全縣人人都加碼，比較公平。縣府人員私下抱怨說，很多鄉鎮市平時都喊窮，動不動就跟縣府要補助，沒想到發放振興禮金都這麼大方，還稱鄉鎮市庫都還有盈餘，不用擔心發不出來，顯然行有餘力。

「和美有，為什麼我們沒有？」在和美加碼發放600元振興禮金，已讓其他鄉鎮市長面對自己鄉親的質問，都形成莫大壓力， 繼和美鎮之後，伸港鄉長曾煥彰更大氣，宣布將向鄉代會提案再加碼1000元，卻被鄉代會質疑先斬後奏，最後被退回議案，也讓期待拿現金的鄉民傻眼，最後結果，仍得視公所與鄉代會如何收拾殘局，至於花壇鄉代會今天上午也通過鄉公所提案，在8月中發給全體鄉民1千元疏困禮金。

在加碼發放振興禮金的效應之下，彰化市、員林市兩個龍頭老大，以及遺產稅進帳20多億的大村鄉，甚至鄰近鄉鎮長也都十分困擾。彰化市長林世賢說，彰化市有23萬人，如果每人1千就要2億3千萬，彰化市沒那麼多錢，而且錢要用在刀口上。

林世賢透露說，和美鎮長阮厚爵在沒事先與其他鄉鎮市長討論下，就逕自加碼發放振興禮金，造成其他鄉鎮市長困擾，因此包括他內的彰化市長、線西鄉長、埔鹽鄉長及埔心鄉長都宣布退出彰化縣鄉鎮市長聯誼會。

阮厚爵說，鄉鎮市長都是民選，需要兌現政見，基於財政狀況，因應鄉親需求所做的社會福利，難道都需要跟其他鄉鎮先行商量嗎？難道這些有意見的鄉鎮市所發的各種名目禮金，難道就曾跟和美鎮商量過嗎？

彰化縣鄉鎮市長聯誼會長員林市長游振雄說，錢要花在刀口上，不論是將經費投入長遠的建設和社會福利上，或是發放現金立即有感，每個公所的財政狀況不一樣，因地制宜與永續經營更重要。