林金連結束中市府前23天靜坐夜宿 不排除再抗爭

台中市黎明幼兒園因為土地重劃面臨拆除命運，園長林金連從8日起在台中市政府前廣場靜坐夜宿，今天下午結束靜坐行動，他說，只要拆除危機未解除，不排除再採取更激烈抗爭。

台中市黎明幼兒園拆遷案纏訟多年，經更三審判決黎明幼兒園敗訴後，黎明自辦市地重劃區重劃會向法院提供擔保聲請假執行，由於幼兒園面臨被拆除危機，林金連8日起到市府前廣場靜坐夜宿，到30日宣告結束靜坐。

林金連與前來聲援的民眾一起要求台中市長盧秀燕出面對談，由於市府只推派地政局的主管出面，讓林金連很不滿，並與現場維安的員警對峙，甚至一度要衝進市府大樓內，最後林金連在惠中樓出口處席地靜坐抗議，直到下午2時多才結束抗爭行動離去，他強調，只要拆除危機未解除，不排除再採取更激烈抗爭行動。

台中市地政局表示，自辦市地重劃爭議屬私權範疇，黎明幼兒園拆遷訴訟案自民國98年起爭訟至今，由台中高分院更三審判決幼兒園敗訴，判決內容指出地上物屬妨礙工程建物，應依法拆除，市府尊重法院判決結果，盼重劃會妥善處理，依法和平解決問題。

地政局指出，黎明自辦市地重劃區於民國97年1月29日核定重劃計畫書，總面積約186公頃，土地所有權人數約2549人，並於民國100年完成土地分配公告，102年辦理土地點交。

地政局強調，自辦市地重劃如地主與重劃會有爭議應循民事訴訟管道，市府尊重司法，亦尊重拆遷戶、重劃會與地主權益，希望雙方可理性對話，透過協商方式圓滿解決。