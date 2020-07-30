彰邑城隍爺睽違24年暗訪出巡 彰化首長請登轎

彰化市彰邑城隍廟城隍爺相隔24年再度出巡，今天舉行登轎大典，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢等人今天請城隍爺上轎，明晚暗訪，後天起到4個城門出巡，保佑彰化順利平安。

根據彰邑城隍廟臉書專頁資料，彰邑城隍廟原是守護彰化縣城的官祀城隍廟，雍正11年由彰化縣知縣秦士望捐俸而建，現今的廟宇則在民國64年重建而成，主祀的城隍官階原為「顯祐伯」，民國90年經擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名接受媒體聯訪時說，先前城隍爺出巡為60年一次，但因信眾覺得時間相隔太久，經擲筊請示後，每逢鼠年就會由當時縣長擲筊請示是否要出巡，上次出巡是在24年前，今年縣長再擲出聖杯且出現立筊神蹟，因此展開出巡活動。

彰邑城隍廟今天上午舉行城隍爺登轎大典，王惠美、林世賢等人請城隍爺上轎，隨即展開為期5天的慶典，明晚城隍爺暗訪，後天出巡，8月2日車巡，8月3日及4日祝壽。

王惠美說，城隍爺睽違24年再出巡，希望保佑彰化平安，遠離瘟疫，彰化市內也設立了4個城門，城隍爺將走訪出巡，象徵東南西北都平安順利。

林世賢則指出，這次是城隍爺晉升為仁愛候後第一次出巡，明晚的暗訪也將開放民眾參與，雖沒有統一路線，但沿線也會發放平安符、平安餅，土地公也會隨行，彰化市內的彰山宮、茗山岩等4間廟宇也都會參與。

彰邑城隍廟指出，8月1日的遶境活動，由彰邑城隍廟邀請雲林北港武德宮等多間外縣市宮廟，會同彰化市區內多間寺廟共襄盛舉，遶境隨行隊伍有花車、真人藝閣；8月2日的車巡遶境則是城隍爺體恤彰化市區外的鄉親，特別出巡賜福保佑平安；8月3日彰邑城隍廟將準備大菜點心設「宴王」為城隍爺祝壽，辦理祝壽大典；8月4日為城隍爺聖誕，歡迎大家共襄盛舉來彰化迎城隍。