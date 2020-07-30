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每逢強雨竹山外埔橋就淹水 公路總局承諾最快明年開工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山外埔橋邊道路每遇強降雨就淹水，行政院中辦會同公路總局會勘解決民眾之苦。圖／行政院中辦提供
竹山外埔橋邊道路每遇強降雨就淹水，行政院中辦會同公路總局會勘解決民眾之苦。圖／行政院中辦提供

近來南投午後有局部瞬間大雨發生，特別是台3線竹山外埔橋至國三竹山交流道間的路面，長期以來，只要一出現強降雨，整個路面立刻淹水，讓附近居民及用路人苦不堪言，行政院中辦執行長蔡培慧上午會同公路總局第二區養工程處至現場會勘研商改善，初步同意明年開工進行道路拓寬，以杜水患。

竹山鎮台3線外埔橋邊道路長期淹水的老問題，最近受到中部地區午後都有瞬間大雨發生影響，居民若不堪言，公路總局指出，當地外埔橋的通洪斷面過窄、上下游河道枯枝雜木叢生，也是影響通洪造成淹水的主因，蔡培慧敦促橋梁改建拓寬，改善外埔橋周邊道路長期淹水之苦。

蔡培慧指出，外埔橋的區域及排水，都是經由台3線路面的側溝，導引至外埔橋後再排入倉庫溪，但每逢強降雨排洪不及，就會造成雨水回流路面，日前接獲竹山鎮長陳東睦與民眾陳情，便立刻與公路總局安排現勘，務必在最短時間內解決，還給民眾一條安心回家的路。

公路總局表示，目前僅有自來水公司降埋遷徙的時程較冗長，須經鑽探深度規劃設計後，才能安排後續遷徙管線的作業，將與水公司協調規劃設計，預計明年就能發包完工。

淹水 蔡培慧

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