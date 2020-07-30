中科園區8/1聯合徵才 逾700職缺薪資最高8萬多元

中科園區廠商將於8月1日聯合徵才，包括台積電、台灣美光、矽品精密、橋椿金屬及和大工業等20家業者提供逾700個工作機會，最高薪資上看新台幣8萬3000元。

台中市勞工局與中部科學園區管理局攜手舉辦中科園區聯合徵才活動，勞工局長吳威志今天表示，中科是台中科技工業重鎮，產業包含光電、半導體、精密機械及生物科技等，每年總吸引許多求職者前來應徵。

吳威志說，包括台積電等多家廠商提供逾700個工作機會，其中「世界級封測大廠」矽品精密工業更釋出超過170個職缺，並開出最高薪資8萬3000元的製造主管職缺吸引人才。

由於仍在疫情期間，吳威志指出，為做好防疫及擴大就業媒合，這次活動採實體面試與視訊面試雙軌並行，讓因受疫情影響或距離因素無法前往現場的民眾，也有機會與廠商線上面試，求職者只需在活動前上網預約，就可直接在家與廠商視訊面試。

中科管理局表示，中科園區成立迄今已引進211家高科技廠商，在中科管理局及廠商的攜手合作下，中科園區營業額持續成長，109年截至4月底為止，園區營業額累計達2900.64億元，較去年同期成長15.5%，109年截至6月底就業人數達5萬1870人，再創歷史新高，歡迎求職民眾保握機會踴躍參加。