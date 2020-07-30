快訊

未吃完蔥油餅放桌上 知名補習班要國小童「跪著出教室」

「台大哲學系事件」王曉波77歲辭世 海峽評論將辦追思會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參山處3處遊客中心 邀民眾體驗原民文化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
原住民手工藝品DIY體驗。圖／參山國家風景區管理處提供
原住民手工藝品DIY體驗。圖／參山國家風景區管理處提供

為紀念8月1日原住民族日，交通部觀光局參山國家風景區管理處在轄內原民部落所在的南庄、梨山、及谷關等3處遊客中心，舉辦為期1個月的系列活動，規劃原住民族歌舞表演、手工藝DIY及贈送部落文創小禮物等。參山處並聯合其他6個有原民部落的風管處，9月下旬將在台北松山文創園區舉辦「2020台灣部落觀光嘉年華」，推廣原民文化的精神。

參山處表示，自8月1日原住民族日起至8月30日止，每個周末六、日，在參山國家風景區轄內部落所在的南庄遊客中心、谷關遊客中心及梨山遊客中心，遊客都可觀欣賞原住民歌舞表演、參加原住民手工藝DIY，遊客中心也提供原民服裝及配飾給遊客穿著體驗，拍照打卡按讚即可獲贈部落文創小禮物，數量有限，送完為止。

疫情趨緩，參山處陸續重啟相關部落觀光行銷推廣活動，交通部觀光局9月下旬由參山處承辦，聯合日月潭、阿里山、西拉雅、茂林、東海岸及花東縱谷共7個有原民部落的國家風景區主辦，在台北松山文創園區舉辦「台灣部落觀光嘉年華」，活動內容包含部落遊程推廣、16族原住民服飾體驗、部落風味美食推廣、原住民工藝展示、部落文創DIY活動、樂舞展演等主題活動，宣傳推廣台灣部落特色及觀光成果，邀請國內外遊客到部落觀光旅遊。

原住民族歌舞表演。圖／參山國家風景區管理處提供
原住民族歌舞表演。圖／參山國家風景區管理處提供
為紀念8月1日原住民族日，交通部觀光局參山國家風景區管理處在轄內原民部落所在的南庄、梨山、及谷關等3處遊客中心，舉辦為期1個月的系列活動。圖／參山國家風景區管理處提供
為紀念8月1日原住民族日，交通部觀光局參山國家風景區管理處在轄內原民部落所在的南庄、梨山、及谷關等3處遊客中心，舉辦為期1個月的系列活動。圖／參山國家風景區管理處提供

原住民 文創 國家風景區

延伸閱讀

原住民保留林業用地擬飼禽畜 將設14處示範點

原住民專業不輸人！「拿麼厲害」主題展今開跑

專班加獎助學金支持 原住民大專生10年增逾4成

疑因導航系統「出包」 男子一家受困南庄山區爛泥邊坡

相關新聞

睽違24年！彰邑城隍暗訪出巡 如被驚嚇可索平安符壓驚

睽違24年，彰邑城隍在晉封為仁愛侯後，從7月31日起，首度展開暗訪、出巡遶境，今天上午由彰化縣長王惠美等人請城隍爺登轎，...

為省錢捨不得開冷氣 9旬翁熱到「腎功能惡化」入院

台灣南投縣一名91歲洪姓獨居老翁因為擔心電費過高，即使最近天氣酷熱仍捨不得開冷氣，導致全身乏力及頭暈，幸被及時送院；經診斷發現他有脫水、腎功能惡化等症狀，在接受治療後已無大礙。

好幸福！花壇鄉民8月中旬都可爽領振興紓困現金1千元

彰化縣繼和美鎮振興三倍券加發有鎮民600元消費禮金後，花壇鄉則更是「阿殺力」，鄉代會今天上午也全體通過鄉公所提案，決定加...

參山處3處遊客中心 邀民眾體驗原民文化

為紀念8月1日原住民族日，交通部觀光局參山國家風景區管理處在轄內原民部落所在的南庄、梨山、及谷關等3處遊客中心，舉辦為期...

谷關七雄完登活動開跑 中市邀無氧征服高峰呂忠翰分享

台中市觀光旅遊局連續3年舉辦谷關七雄完登活動，完登七雄人數從2018年208人，去年增至1200人，成長5倍，今年推出「...

影／東勢實驗教育喊卡遭批！市府：環評未完成不宜招生

東勢實驗教育園區為是東勢高工的舊址，因921地震破壞校舍，東勢高工已搬離現址。前市長林佳龍重新規劃設置公辦民營的實驗教育...

影／台中霧峰警分局拍短片 志工、網紅分享正能量

「當希望被勇氣照亮，你就會變得更茁莊....」台中市霧峰警分局國光派出所志工分隊長黃綉絨和大里、霧峰地方的熱心人士，一同...

運動旅遊正盛 日管處推集鐵小鎮 瘋鐵馬

日月潭國家風景區看準國內運動旅遊風潮，每年舉辦超過10場上千人規模的大型活動，除充分利用日月潭水域，今年觸角更延伸到轄管...

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

最近高達31.2億元彩金的威力彩頭獎在南投紫南宮旁的彩券行開出，台中一家燒鵝餐廳老闆「阿里」在臉書上貼出「今天過得很充實...

周末輕旅行／集集仲夏樂之夢 明開幕童樂會

南投縣集集鎮是台灣鐵道文化的重鎮之一，還有別具特色的窯廠職人工藝和綠意盎然的自然景觀，鐵路集集支線每逢假日，就吸引大量遊...

台中籌設防疫宿舍 因應境外生開學

教育部開放19國的境外生入境，中部境外生約有3000多人，台中市政府因應境外生來台後申請居家檢疫場所需求大增，已邀17所...

中部反空汙抗暖化 群醫號召88遊行

全球暖化嚴重，夏季屢創高溫，台中有群醫師以父親節加上八八風災教訓，發動中部人在8月8日一起走出來遊行，並完成人群排字，訴...

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

雙語師資難找！北市教局放寬培育資格　沒教師證也行

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

銜接玉里到豐濱 東管處規畫玉長豐濱線郵輪式列車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。