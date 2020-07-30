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參山處3處遊客中心 邀民眾體驗原民文化
為紀念8月1日原住民族日，交通部觀光局參山國家風景區管理處在轄內原民部落所在的南庄、梨山、及谷關等3處遊客中心，舉辦為期1個月的系列活動，規劃原住民族歌舞表演、手工藝DIY及贈送部落文創小禮物等。參山處並聯合其他6個有原民部落的風管處，9月下旬將在台北松山文創園區舉辦「2020台灣部落觀光嘉年華」，推廣原民文化的精神。
參山處表示，自8月1日原住民族日起至8月30日止，每個周末六、日，在參山國家風景區轄內部落所在的南庄遊客中心、谷關遊客中心及梨山遊客中心，遊客都可觀欣賞原住民歌舞表演、參加原住民手工藝DIY，遊客中心也提供原民服裝及配飾給遊客穿著體驗，拍照打卡按讚即可獲贈部落文創小禮物，數量有限，送完為止。
疫情趨緩，參山處陸續重啟相關部落觀光行銷推廣活動，交通部觀光局9月下旬由參山處承辦，聯合日月潭、阿里山、西拉雅、茂林、東海岸及花東縱谷共7個有原民部落的國家風景區主辦，在台北松山文創園區舉辦「台灣部落觀光嘉年華」，活動內容包含部落遊程推廣、16族原住民服飾體驗、部落風味美食推廣、原住民工藝展示、部落文創DIY活動、樂舞展演等主題活動，宣傳推廣台灣部落特色及觀光成果，邀請國內外遊客到部落觀光旅遊。
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