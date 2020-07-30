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好幸福！花壇鄉民8月中旬都可爽領振興紓困現金1千元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影

彰化縣繼和美鎮振興三倍券加發有鎮民600元消費禮金後，花壇鄉則更是「阿殺力」，鄉代會今天上午也全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。

政府發放振興三倍券，卻因限制多，程序繁瑣，甚至還要抽籤，被部分民眾認為誠意不足，先是和美鎮已加碼發放600元，緊接著伸港鄉公所也向鄉代會提案，擬加碼發1000元，但鄉代會不滿鄉長曾煥彰先斬後奏，先行公布，大表不滿，最後鄉代會退回提案，是否由鄉公所重行提案，以及加碼到兩千元，仍在研議中。

花壇鄉公所向鄉代會提案，以新冠肺炎疫情衝擊花壇經濟，因此鄉公所擬發放振興經濟紓困金每名鄉民1000元，以提振民間消費，所需經費4546.5萬元，擬納入109年預算，請鄉代會同意墊付，再辦理追加。

鄉代會今天上午審議鄉公所提案，出席的11位鄉民代表全體支持通過，有代表同時建議，如果在花壇鄉消費時，能辦理抽獎，鼓勵更多人來花壇消費。鄉長顧勝敏感謝鄉代會支持，並表示會研議辦理抽獎活動。

花壇鄉民約4.6萬人，每人發1000 ，發放總金額約4600萬元。花壇鄉長顧勝敏說，因公所無負債，且有節餘款與盈餘，加上今年還有一筆9千多萬元的公募基金盈餘，經與代表會協商後，決定回饋給民眾。

彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉代會今天上午全體通過鄉公所提案，決定加發每位鄉民1000元振興紓困金1千元，總經費是4546.5萬元，訂8月中旬發放。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎 疫情

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