谷關七雄完登活動開跑 中市邀無氧征服高峰呂忠翰分享

台中市觀光旅遊局連續3年舉辦谷關七雄完登活動，完登七雄人數從2018年208人，去年增至1200人，成長5倍，今年推出「谷關七雄健行新森活」活動，不僅增加登山安全講習場次，也結合知名連鎖運動商品店家、在地餐飲與旅宿業者共同提供旅行優惠，12月31日前完登谷關三雄或七雄者，可獲得市府頒發限量的完登證書、制霸徽章與精美完登禮品。

台中市觀旅局長林筱淇表示，近年山岳旅遊盛行，觀旅局以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，2018年舉辦共208人完登七雄，2019年1200人完登，人數成長5倍，成功營造親近山林的品牌活動，成為登山界山友、國內外行旅討論度非常高的登山健行活動。

林筱淇說，今年活動分為完登三雄及完登七雄兩組類別，即日起至12月31日前完成攀登，並提送相關證明文件，完登三雄者將可獲得「谷關三雄‧紀念臂章」；完登七雄者可獲得「谷關七雄‧制霸紀念徽章」及中市府頒發「完登證書」，象徵完登七雄的榮耀。

「谷關七雄」分布於大甲溪南兩側，分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山及唐麻丹山共7座山岳，是許多登山客爭相朝聖的中級山系。觀旅局提醒，谷關七雄攀登難易不一，最短行程來回約6小時，最長來回需8至9小時，山友攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登。

活動期間市府將舉辦6場山岳旅遊宣傳講座，邀請登山經驗豐富的講師前來現場分享登山裝備、安全及救助等相關課題，其中，多次締造台灣首次無氧登頂紀錄的呂忠翰也是講座的講師之一，他自2013年至2019年挑戰8座8000公尺以上高峰，共完登5座；2019年7月嘗試以無氧攀登世界第二高峰K2峰，由於接近峰頂的雪況不佳，最後攀登至海拔8200公尺未登頂。

呂忠翰表示，山永遠都在，登頂其實只走了一半，攀登過程中知道自己體能不足就要適時撤退，「撤退的勇氣才是最困難」，呼籲大家要懂得撤退，留得青山在。