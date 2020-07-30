影／東勢實驗教育喊卡遭批！市府：環評未完成不宜招生

東勢實驗教育園區為是東勢高工的舊址，因921地震破壞校舍，東勢高工已搬離現址。前市長林佳龍重新規劃設置公辦民營的實驗教育，目前第一期、第二期校舍已完工。台中市民進黨團今天召開記者會指出，盧市府以學校在地震帶為由廢止委託，但國教署今年4月指出安全性評估並不影響招生，環評結果8月才要出爐，市府急於廢止，痛批漠視學生權益。

台中市議會民進黨團總召陳世凱、議員黃守達、賴佳微、張家銨、施志昌、周永鴻、王立任今天與海聲華德福的家長代表一起召開記者會指出，國教署今年4月行文教育局，第三期工程並不影響東勢實驗教育學校招生，國教署要求評估的區域是第三期的山坡地，實驗教育學校只有使用一、二2期的土地，市府把兩者混為一談，讓孩子沒有地方唸書。

民進黨市議員周永鴻表示，東勢高工舊址921地震後就空在那邊，一直到前市長林佳龍才完整規劃實驗教育園區，讓學生、家長在正規教育體制外有更多元選擇，盧市長去年9月17日答詢時說，「本來就計畫在裡面，當然要做」，今年突然用地質敏感調查當理由，駁回此案，程序有失正義，8月底臨時會一定會針對此事再議。

陳世凱表示，第三期環境影響評估8月才會完成，就急者廢止委託，匪夷所思，「盧市府對實驗教育不友善」，高中實驗學校名額非常缺乏，東勢實驗教育園區提供1到12年級300個實驗教育名額給孩子，呼籲不要再出手阻擋實驗教育的發展，只殺臨門一腳，讓委託按繼續走下去，台中市孩子可增加名額和機會。

議員黃守達、施志昌說，此案涉及的是公辦民營的委託案，業者受委託辦學，而不是業者自己想蓋校地，校地的使用問題市府要解決，過去已核准的處分，如今卻突然變卦，有違信賴保護原則。

台中市教育局表示，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因參據當時主管機關教育部中部辦公室公文1994年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺；1999年921大地震後，造成舊東勢高工3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍嚴重毀損，教育部評估不宜就地改建才遷校。

教育局表示，國教署2019年10月明確指出該地區仍存有風險疑慮且未完成安全性鑑定報告；2020年4月20日再來函表示第三期工程是否完成，不影響第一階段之招生，顯見兩者公文有其矛盾之處；且考量連第二期的環評至今尚未通過，並不適宜進行招生。