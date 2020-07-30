影／東勢實驗教育喊卡遭批！市府：環評未完成不宜招生
東勢實驗教育園區為是東勢高工的舊址，因921地震破壞校舍，東勢高工已搬離現址。前市長林佳龍重新規劃設置公辦民營的實驗教育，目前第一期、第二期校舍已完工。台中市民進黨團今天召開記者會指出，盧市府以學校在地震帶為由廢止委託，但國教署今年4月指出安全性評估並不影響招生，環評結果8月才要出爐，市府急於廢止，痛批漠視學生權益。
台中市議會民進黨團總召陳世凱、議員黃守達、賴佳微、張家銨、施志昌、周永鴻、王立任今天與海聲華德福的家長代表一起召開記者會指出，國教署今年4月行文教育局，第三期工程並不影響東勢實驗教育學校招生，國教署要求評估的區域是第三期的山坡地，實驗教育學校只有使用一、二2期的土地，市府把兩者混為一談，讓孩子沒有地方唸書。
民進黨市議員周永鴻表示，東勢高工舊址921地震後就空在那邊，一直到前市長林佳龍才完整規劃實驗教育園區，讓學生、家長在正規教育體制外有更多元選擇，盧市長去年9月17日答詢時說，「本來就計畫在裡面，當然要做」，今年突然用地質敏感調查當理由，駁回此案，程序有失正義，8月底臨時會一定會針對此事再議。
陳世凱表示，第三期環境影響評估8月才會完成，就急者廢止委託，匪夷所思，「盧市府對實驗教育不友善」，高中實驗學校名額非常缺乏，東勢實驗教育園區提供1到12年級300個實驗教育名額給孩子，呼籲不要再出手阻擋實驗教育的發展，只殺臨門一腳，讓委託按繼續走下去，台中市孩子可增加名額和機會。
議員黃守達、施志昌說，此案涉及的是公辦民營的委託案，業者受委託辦學，而不是業者自己想蓋校地，校地的使用問題市府要解決，過去已核准的處分，如今卻突然變卦，有違信賴保護原則。
台中市教育局表示，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因參據當時主管機關教育部中部辦公室公文1994年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺；1999年921大地震後，造成舊東勢高工3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍嚴重毀損，教育部評估不宜就地改建才遷校。
教育局表示，國教署2019年10月明確指出該地區仍存有風險疑慮且未完成安全性鑑定報告；2020年4月20日再來函表示第三期工程是否完成，不影響第一階段之招生，顯見兩者公文有其矛盾之處；且考量連第二期的環評至今尚未通過，並不適宜進行招生。
台中市府表示，市長盧秀燕重視實驗教育，台中實驗教育學生從2018年前市長林佳龍任內1745人至2019年盧上任後增加到1924人，而且是是多元支持「學校型態實驗教育公辦公營及民辦民營學校」、「非學校型態實驗教育機構」、「實驗教育團體」、「原住民族實驗教育」等不同系統，未來應該持續增加並且盤點閒置安全的場域來增加實驗小學的質量與數量。
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