睽違24年！彰邑城隍暗訪出巡 如被驚嚇可索平安符壓驚

睽違24年，彰邑城隍在晉封為仁愛侯後，從7月31日起，首度展開暗訪、出巡遶境，今天上午由彰化縣長王惠美等人請城隍爺登轎，為彰化迎城隍活動揭開序幕。王惠美說，城隍爺睽違24年再出巡，今年因新冠肺炎疫情，城隍出巡希望能讓彰化平安順利，瘟疫遠離。

彰化城隍原為縣城隍，主祀城隍原為「顯祐伯」，建廟於清雍正11年，更早則是奉祀城隍令牌，管轄區域北到大甲溪，南到虎尾溪，包括中彰投及雲林一部分，彰化城隍廟管委會以人口及管轄區域達「百里侯」，因此在民國90年擲筊請示後，晉升為「仁愛侯」。

彰化市彰邑城隍原為60年1次出巡繞境，在民國56年拆除重建後，信眾認為城隍爺60年才出巡遶境1次，相距太久，經擲筊請示，每逢鼠年由地方父母官「縣長」擲筊1次決定是否出巡，也就是改為12年擲筊一次決定，但民國97年當時的縣長卓伯源擲筊未獲允筊，也就是要再12年後，再擲筊決定，今年適逢庚子鼠年，由現任縣長王惠美擲筊，一擲聖杯且現立筊神跡，彰化城隍得以進行睽違24年出巡盛事。

2020庚子年彰化城隍出巡遶境活動，除了遵循傳統科儀外，也結合地方社區特色花車、藝閣及鬥牛陣、犁田歌花鼓陣等藝陣參與；彰化市區豎立4個城門外型迎賓門樓，兩側皆用心提具有警示威嚇作用的對聯，期以達宗教力量教化人心，改善社會風氣。今天上午，由縣長王惠美、彰化市長林世賢、前議長白鴻森及副議長許原龍共同請城隍登轎。

7月31日的暗訪為迎城隍揭開序幕，由彰邑城隍廟、茗山岩、白龍庵、彰山宮、彩鳳庵等5座寺廟及6將尊神，分為5個角頭「舉火把」遶境，昭告無形的眾生，城隍老爺要出巡了，不得出來擾亂。民眾擔心城隍暗訪是否會有禁忌。

彰邑城隍廟總幹事楊鉅名說，「暗訪」主要在降妖伏魔，由城隍爺派遣麾下部將七爺、八爺先行，是為驅離、掃除鬼魅，為避免被遭驅離的鬼魅「沖煞」到， 在大陸早年才會要求各家戶關門閉戶，生人迴避。但時代不同了，一切從簡，現已不拜廟、不放鞭炮，只是打更鑼，靜靜地暗訪。24年前暗訪時，確有小孩被嚇到，建議如果遇到暗訪時，可以跟廟方要平安符或平安餅保平安。

第2日（8月1日）遶境活動，由彰邑城隍廟3百多年歷史「仁愛侯開基二王公」出巡遶境，並特別邀請各地各友宮共襄盛舉，隊伍有花車、真人藝閣、鬥牛陣、龍陣、獅陣、北管、宋江陣等各地文武藝陣表演，場面浩大盛況空前，晚上觀禮台表演活動，可欣賞打上燈光的各地文武藝陣表演，廟方並準備平安水、紀念扇及多款紀念小物。