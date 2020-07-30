運動旅遊正盛 日管處推集鐵小鎮 瘋鐵馬

日月潭國家風景區看準國內運動旅遊風潮，每年舉辦超過10場上千人規模的大型活動，除充分利用日月潭水域，今年觸角更延伸到轄管的集集鎮，訂10月24日舉行「集鐵小鎮．瘋鐵馬」活動，今天起開始接受網上限額報名，分成38公里小鎮漫遊組及8km親子悠活組兩條路線，名額分別為700人及300人。

日管處指出，以日月潭為中心，每年與民間合辦每年舉辦 10場大型運動活動，今年舉辦「集鐵小鎮．瘋鐵馬」，以車埕鐵道觀光小學堂做為集合出發點，邀請國人一起用雙輪踩踏，深入集集鐵道山城小鎮，一同追火車的小鎮漫遊組，途經集集綠色隧道、純檜木建造的集集車站，路線高度爬升高達海拔400公尺，同時繞行明新書院、軍史公園、台灣特有生物研究保育中心等。

另外，延續去年佳評如潮的「單車騎乘認證活動」，日管處鼓勵民眾只要在8月22日起至10月11日期間，於兩條認證路線擇一報名並完成騎乘，上傳手機App軌跡記錄及指定地標合影，經審核通過，即可兌換精美的限量的時尚防潑水斜肩小包。

日管處表示，推動運動旅遊風潮，也配合南投縣府每年舉辦萬人泳渡、自行車、環湖路跑馬拉松，總能帶進數萬運動人潮，而每年9月的萬人泳渡嘉年華就有2萬多人報名，加上陪同而來的家屬及警消義工，嘉年華這2天就能帶入10萬人次遊客。

「集鐵小鎮．瘋鐵馬」活動報名搭配各項振興政策，鼓勵民眾出門挺運動，活動報名費可用振興券、動滋券折抵，