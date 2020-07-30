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台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
31.2億元彩金的威力彩頭獎在南投紫南宮旁的彩券行開出，台中一家燒鵝餐廳老闆「阿里」在臉書上貼出的妙語令人遐想。圖／取自Ali Baba
31.2億元彩金的威力彩頭獎在南投紫南宮旁的彩券行開出，台中一家燒鵝餐廳老闆「阿里」在臉書上貼出的妙語令人遐想。圖／取自Ali Baba

最近高達31.2億元彩金的威力彩頭獎在南投紫南宮旁的彩券行開出，台中一家燒鵝餐廳老闆「阿里」在臉書上貼出「今天過得很充實，上午逛竹山老街、吃橋頭老麵店；中午到溪頭森林園區健走，下午回程到福伯黃金雞餐廳吃甕缸雞，（再去）附近紫南宮參拜一下，回家路上就順便買了威力彩.....我不能再說太多了....」引起許多臉友遐想。

因為臉書留言的人不少，但已3天未更新，難道真的是他中獎？記者上午找到阿里，他「證實」自己當天真的有去那家彩券行，還花了300元投注，但因太忙，彩券至今也還沒有兌獎；只知道是別人中了獎，財富擦身而過。

事實上，綽號阿里的餐廳老闆盧奕里在四月疫情期間，餐廳生意苦哈哈時即不失幽默的PO出「今天新增客戶：0，疑似客戶：0，境外客戶：0，本土客戶：0；嗯......局面很穩定」的字語，讓人會心一笑，間接也打紅了餐廳知名度，並稍解當時生意的慘況。

對於他的新推文，網友也不是省油的燈，有人PO出網路仿冒版的中獎彩券說：「阿里哥，你剛才把彩券遺留在我家，我要怎麼歸還給你...」，也有人關心的說「這樣明天晚上🔥我🐦的燒鵝還有開嗎」、「對，天機不可洩漏。中奬不要忘記我」、「中了頭彩，關臉書，逃命⋯⋯」，但也有人要他「里哥，清醒點，明天起來繼續開店！」、「阿里拔...別做夢了，我們雖然愛喝，還是要清醒啊」，而阿里則回說「找不到偶了！」。

阿里曾在星級飯店當過服務生，搞過工程，也當過補習班總經理，人生閱歷豐富。他說，走過三、四月時的疫情慘狀，現在餐廳生意已經恢復，所以經常愛搞笑，是因為總認為生活就應該是輕輕鬆鬆的，不要抱怨，自娛娛人、快樂過日子最重要。也因此，他說，他的臉書總是按笑容的比按讚的人多。對於若是秋冬疫情重來怎麼辦，他笑笑的說：「仍是那句老話，即使是1位客人，也要做好服務」。

彩券行 疫情 紫南宮

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