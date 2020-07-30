弘光與退輔會推動安養機構照護 改善住民臥床減少約束

弘光科技大學多年來推動自立支援照護模式，在全國長照機構提升銀髮族生活品質，受退輔會委託，開辦安養機構服務幹部研習班，將自立支援概論、住民照顧技巧等課程，帶入榮民照顧體系中，協助個案能夠自立生活，達到減少約束、減少臥床、減少尿布，提升住民生活品質。

弘光科大護理系主任、自立支援辦公室執行長雷若莉表示，失能是造成長者死亡風險增加的因素之一，最近幾年不斷推動提升高齡者自主生活能力為目標的自立支援照顧模式，受到國內長照機構的重視與推廣，這次退輔會引進自立支援作為照護上的創新服務，共安排3個梯次、每次12小時的研習及體驗課程，讓安養中心幹部重塑照護流程與模式。

雷若莉說，課程在7月28至29日、8月3至6日，各在退輔會彰化農場、屏東分場、高雄場區舉辦，安排自立支援辦公室主任譚蓉瑩、護理科助理教授宋琇鈺、物理治療系助理教授賴建宏講授自立支援概論、住民整合性評估、住民照顧技巧等課程及狀況模擬演練，由師生跨領域共同推動課程，共有近200位的幹部學習。

上課第一梯，由國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱主持，賴建宏表示，上課對象以規劃榮民服務的主管為主，榮民比較年長，依照榮民獨特生活文化下的照顧需求，設計出專業課程，希望主管能著手改善台灣傳統照顧長輩的臥床文化，讓安養機構的長者在未生病前延緩失能，針對臥床的長輩能找出改方案，讓住民能獲得與常人一樣的自主、自立生活。