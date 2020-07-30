快訊

德意志「叩頭中國」迷思：柏林的「副班長人格」？

美國四大科技巨頭同受國會拷問 為何獨缺微軟？

弘光與退輔會推動安養機構照護 改善住民臥床減少約束

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
退輔會學員體驗當病患被約束餵食的感覺。圖／弘光科大提供
退輔會學員體驗當病患被約束餵食的感覺。圖／弘光科大提供

弘光科技大學多年來推動自立支援照護模式，在全國長照機構提升銀髮族生活品質，受退輔會委託，開辦安養機構服務幹部研習班，將自立支援概論、住民照顧技巧等課程，帶入榮民照顧體系中，協助個案能夠自立生活，達到減少約束、減少臥床、減少尿布，提升住民生活品質。

弘光科大護理系主任、自立支援辦公室執行長雷若莉表示，失能是造成長者死亡風險增加的因素之一，最近幾年不斷推動提升高齡者自主生活能力為目標的自立支援照顧模式，受到國內長照機構的重視與推廣，這次退輔會引進自立支援作為照護上的創新服務，共安排3個梯次、每次12小時的研習及體驗課程，讓安養中心幹部重塑照護流程與模式。

雷若莉說，課程在7月28至29日、8月3至6日，各在退輔會彰化農場、屏東分場、高雄場區舉辦，安排自立支援辦公室主任譚蓉瑩、護理科助理教授宋琇鈺、物理治療系助理教授賴建宏講授自立支援概論、住民整合性評估、住民照顧技巧等課程及狀況模擬演練，由師生跨領域共同推動課程，共有近200位的幹部學習。

上課第一梯，由國軍退除役官兵輔導委員會副主委呂嘉凱主持，賴建宏表示，上課對象以規劃榮民服務的主管為主，榮民比較年長，依照榮民獨特生活文化下的照顧需求，設計出專業課程，希望主管能著手改善台灣傳統照顧長輩的臥床文化，讓安養機構的長者在未生病前延緩失能，針對臥床的長輩能找出改方案，讓住民能獲得與常人一樣的自主、自立生活。

譚蓉瑩說，機構要全面實施自立支援計畫，一開始一定會有瓶頸，要慢慢調整，翻轉傳統照顧觀念，這次上課學員，有少數已經針對住民實施自立支援，這次透過教學相長及經驗分享，讓退輔會安養機構主管能夠學習更多技巧，透過實際操作模擬的方式，讓主管親自體驗臥床被約束、包尿布、餵食的不適感，站在住民立場，領導落實減約束、減尿布、減臥床的目標。

退輔會副主任委員呂嘉凱(前一)，抱著尿布執行約束體驗。圖／弘光科大提供
退輔會副主任委員呂嘉凱(前一)，抱著尿布執行約束體驗。圖／弘光科大提供

榮民 退輔會 長照

延伸閱讀

共機挑釁 IDF飛行監控時數爆漲

共機挑釁頻繁 台南IDF戰機投入監控 6月飛行時數爆漲

竹市長照機構 將導入智慧警示系統

力推智慧長照 新竹市長照機構擬導入警示系統

相關新聞

周末輕旅行／集集仲夏樂之夢 明開幕童樂會

南投縣集集鎮是台灣鐵道文化的重鎮之一，還有別具特色的窯廠職人工藝和綠意盎然的自然景觀，鐵路集集支線每逢假日，就吸引大量遊...

台中籌設防疫宿舍 因應境外生開學

教育部開放19國的境外生入境，中部境外生約有3000多人，台中市政府因應境外生來台後申請居家檢疫場所需求大增，已邀17所...

中部反空汙抗暖化 群醫號召88遊行

全球暖化嚴重，夏季屢創高溫，台中有群醫師以父親節加上八八風災教訓，發動中部人在8月8日一起走出來遊行，並完成人群排字，訴...

2老書局整裝 點亮台中舊城區

號稱「文化城」的台中，有不少歷史悠久的特色書局；瑞成、中央書局這2年相繼整裝再出發，前者見證中華民國歷史，後者是由莊垂勝...

全台最老！台中百年瑞成書局 老店翻新貌

全台最古老的百年書店台中瑞成書局，耗時2年、斥資千萬重新拉皮裝修，昨以嶄新面貌再現風華。「它和中華民國年紀一樣！」這間書...

彰化籌建首棟社宅 最快明年動工

六都之外，彰化將是第一個興建社會住宅的縣市，營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口0.5公頃國有地興建社會住宅，...

公益寒冬！社福團體勸捐3倍券

振興三倍券上路近半個月，雖公益團體大聲疾呼，但捐助給地方社福團體非常有限；南投縣生活重建協會、創世基金會草屯分院昨呼籲民...

影／那麼厲害！上完16堂課 他戒掉菸酒檳榔成陽光歐吉桑

老家在苗栗縣泰安鄉的64歲台中市民楊世瑟去年参加台中市衛生局的「飲酒困擾健康促進運動班」，每周日到台中市朝馬國民運動中心...

影／活不過2個月？19歲癌末病危男積極抗癌喜迎新生

19歲楊姓男子去年初暴瘦15公斤、頸部出現腫塊、呼吸困難、雙腳水腫及皮膚癢，以為是作息不正常、胃發炎引起，透過食療、吃中...

影／半線新芽青年營啟動 魏明谷成網紅分享心得

彰化縣半線新芽青年營今明兩天舉行，前彰化縣長魏明谷近來經常在臉書和大家互動成為「網紅」，他也分享用輕鬆自然的方式和大家交...

迎商廠回台 中科中興園區歡迎高科技廠商進駐

迎接廠商返台投資熱潮，中科管理局上午在中興園區舉辦招商說明會。局長許茂新指出，中部是精密機械重鎮，中興園區又與多所大學比...

影／賣種子起家！全台最老109年「瑞成書局」傳承第四代

全台灣最老的百年書店台中瑞成書局，耗時2年、斥資千萬重新拉皮裝修，昨天以嶄新面貌再現風華。它成立於西元1912年，至今1...

熱門新聞

太魯閣峽谷盡收眼底！全台最美「山月吊橋」開放日確定

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

台南又增打卡景點！芒果黃的官田遊客中心8月3日啟用

彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶

台南下午降暴雨 2處地下道一度淹水封閉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。