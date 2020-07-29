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2老書局整裝 點亮台中舊城區

聯合報 / 記者喻文玟余采瀅／台中報導
曾消失21年的中市中央書局，歷時3年「復舊」煥然一新，去年11月重新展店。 圖／聯合報系資料照片
曾消失21年的中市中央書局，歷時3年「復舊」煥然一新，去年11月重新展店。 圖／聯合報系資料照片

號稱「文化城」的台中，有不少歷史悠久的特色書局；瑞成、中央書局這2年相繼整裝再出發，前者見證中華民國歷史，後者是由莊垂勝、林獻堂成立的「中央俱樂部」，90年前曾是全台最大漢語書局。在豐原區經營41年的三民書局一度是綠營的民主陣地，不敵時代潮流日前關門。  

網路書店來勢洶洶，台中這兩間實體老書店，重新擦亮招牌，打造獨立特色的實體書店，也為舊城區注入文藝復興。立委黃國書說，台中公園、瑞成書局、台中一中都有百年歷史，位置接近，極具特色。

消失21年的中央書局，4年前由上善人文基金會取得所有權，啟動「復舊」建物計畫，2019年11月重新展店，除了台灣、台中相關書籍，還加入展演、餐飲、文創特色。

中央書局的前身是莊垂勝、林獻堂等人發起成立「中央俱樂部」，90年前風光開幕，曾是全台最大漢語書局，啟蒙台中文化風氣，1998年結束營運產權人出租，賣過安全帽、當過舞蹈教室，去年開幕讓中區又亮起來。

豐原三民書局 去年熄燈

在豐原區中正路的三民書局經營41年，1978年民進黨新潮流大老利錦祥、陳姿媚夫妻頂下，沿用三民書局店名，去年9月底忍痛結束營業；主要因網路書店崛起，壓縮台灣實體連鎖書店的業績，獨立書店更難支撐，店址目前仍未租出。

民進黨 文創 獨立書店

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