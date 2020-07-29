影／那麼厲害！上完16堂課 他戒掉菸酒檳榔成陽光歐吉桑

老家在苗栗縣泰安鄉的64歲台中市民楊世瑟去年参加台中市衛生局的「飲酒困擾健康促進運動班」，每周日到台中市朝馬國民運動中心騎飛輪一小時，他完成16堂飛輪課，今天勇奪「戒酒決心拿麼厲害獎」，戒掉菸、酒、檳榔，高血壓、痛風不藥而癒，朋友見面改喝茶，邀約運動，成了陽光歐吉桑。

台中市衛生局長曾梓展說，去年舉辦「飲酒困擾健康促進運動班」規劃16周課程，共22人報名，今年結合台中地檢署、台中市運動局及台灣原住民族傳統文化暨領域保護協會台中市都會區原住民族家庭服務中心等單位續辦，擴增為朝馬、南屯、北區國民運動中心各一班，目標招募45人，運動種類依各班規劃，每班約有5種運動可選。

楊世瑟說，他有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，粗估一個月花費近萬元，當時會想參加課程，是因體重90公斤，高血壓吃藥控制效果不佳，還有痛風病史，部落裡老同學揪團報名參加，他每周日從泰安鄉老家趕到台中市西屯區朝馬國民運動中心運動，開車來回超過140公里，拿下全勤獎「戒酒決心拿麼厲害獎」。

他指出，上課不會無聊，有老師指導，配合音樂節奏踩飛輪，加上老同學都來上課，大家一起飆汗，比一起唱酒還愉快。上完課後，他養成運動習慣，現在習慣每天都台中住家附近河堤做體操加快走1.5小時，菸、酒、檳榔都戒掉，體重減了十多公斤，高血壓、痛風不上身，最重要是變健康又年輕。

台中市「飲酒困擾健康促進運動班」如何報名？衛生局說明，詳情可向衛生局諮詢，或透過台中15家酒癮戒治醫院、30個區衛生所或當地監理站等地報名參加，運動項目有游泳、羽毛球、桌球及健身房等，8月9日截止報名，8月10日起開課。

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