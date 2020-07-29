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影／活不過2個月？19歲癌末病危男積極抗癌喜迎新生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
楊姓男子（左）確診為何杰金氏淋巴瘤第四期，引發心肺衰竭轉至加護病房，經接受化療等療程積極抗癌，如今回歸正常生活，他感謝醫師林增熙（右）救治。圖／烏日林新醫院提供
楊姓男子（左）確診為何杰金氏淋巴瘤第四期，引發心肺衰竭轉至加護病房，經接受化療等療程積極抗癌，如今回歸正常生活，他感謝醫師林增熙（右）救治。圖／烏日林新醫院提供

19歲楊姓男子去年初暴瘦15公斤、頸部出現腫塊、呼吸困難、雙腳水腫及皮膚癢，以為是作息不正常、胃發炎引起，透過食療、吃中藥未改善，拖了近七個月，直到呼吸都會喘，雙腳腫3倍坐輪椅到台中烏日林新醫院就醫，確診為何杰金氏淋巴瘤第四期，引發心肺衰竭轉至加護病房，他接受化療等療程積極抗癌，病況獲緩解出院，如今回歸正常生活。

楊姓病患開心分享，他從未想過人生會變成這樣，「曾有人對我說恐怕活不過兩個月」，如果一開始選擇就醫，就不會拖到這麼嚴重，他感謝醫療團隊救治現在能回歸正常生活真好，他決定繼續升學，珍惜未來的每一天。

烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙說，病患初期只有頸部淋巴腫塊，但延誤治療已久，到院時左側脖子長了約四公分淋巴瘤，經切片化驗後確診，罹患惡性淋巴癌中佔10%盛行率的何杰金氏淋巴瘤第四期；從電腦斷層中發現癌細胞已轉移至淋巴結以外的器官，出現心包、胸腔、腹腔部位多處積水，甚至引起嚴重的心肺衰竭而轉至加護病房。

有人擔心癌症第四期患者情況不樂觀，只能選擇安寧療護。林增熙表示，考量何杰金氏淋巴瘤採化學治療，大多有良好反應，治癒率約可達八到九成以上，二來考量楊姓病患還年輕，患者選擇在加護病房接受化療。

林增熙說明，楊姓病患初次施打四種標準化療藥物後，心肺衰竭大幅改善，更配合導入引流管及利尿劑等支持系療法，緩解器官積水、體內水腫，兩天後轉到一般病房，接續每隔2周化療一次，連續六個月做12次療程，腫瘤完全緩解，出院後每兩個月回診抽血追蹤。

根據衛福部今年最新公布的2017年癌症登記報告顯示，何杰金氏淋巴瘤在台灣每年約200名的新病例，罹患族群多以15歲至34歲的年輕人，可能自身體質、病毒感染有關。

林增熙建議，如果有出現頸部淋巴腫塊、體重莫名減輕，應盡速接受正規治療，尋求有經驗的血液腫瘤科醫師診治，才能真正對症治療。

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