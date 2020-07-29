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影／半線新芽青年營啟動 魏明谷成網紅分享心得

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣半線新芽青年營今明兩天舉行，前彰化縣長魏明谷近來經常在臉書和大家互動成為「網紅」，他也分享用輕鬆自然的方式和大家交流，也要跟上年輕人的腳步。記者林宛諭／攝影
彰化縣半線新芽青年營今明兩天舉行，前彰化縣長魏明谷近來經常在臉書和大家互動成為「網紅」，他也分享用輕鬆自然的方式和大家交流，也要跟上年輕人的腳步。記者林宛諭／攝影

彰化縣半線新芽青年營今明兩天舉行，前彰化縣長魏明谷近來經常在臉書和大家互動成為「網紅」，他也分享用輕鬆自然的方式和大家交流，也要跟上年輕人的腳步。

「半線新芽青年營」今天由魏明谷、立委陳素月、陳秀寶、黃秀芳、行政院中部辦公室副執行長洪宗熠、埔心鄉長張乘瑜等人與青年代表們座談，兩天活動包括請到台大公衛學院院長詹長權與青年學員分享「台灣模式：從新冠肺炎看全球治理」的心得，還有台灣織襪工業同業公會理事長魏平儀分享台灣織襪產業的演進與改變，並將在田中鎮多爸米倉教室執行長許名勝導覽田中老街，溪州尚水農產公司的彰化媳婦巫宛萍分享參與農民運動、地方小農品牌推廣的歷程。

魏明谷說，「半線新芽青年營」希望能提升在地青年回鄉關心故鄉，並參與公共事務，他近來也在網路和大家互動，甚至跳小蘋果，被老婆偷拍po上網，竟也引發話題，讓他也感受到自媒體自然就好的世代潮流，而他在自來水公司董事長任內也用生活化的方式來宣導公共政策，更能貼近大眾。

魏明谷

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