迎商廠回台 中科中興園區歡迎高科技廠商進駐

迎接廠商返台投資熱潮，中科管理局上午在中興園區舉辦招商說明會。局長許茂新指出，中部是精密機械重鎮，中興園區又與多所大學比鄰，未來將持續建置優質投資環境，鼓勵園區廠商研發，並協助廠商結合精密機械產業研發創新技術，提升產業競爭力，歡迎高科技廠商踴躍投資設廠。

他同時也指出，今年已有喬國能源公司進駐，研發輕量型太陽能屋頂板的創新建材，另也有多家廠商正洽談規畫進駐事宜。

說明會由許茂新主持，他透露，雖然今年全球經貿表現受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，但中科園區廠商半導體高階製程接單仍亮眼；結合5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，今年園區廠商營業額可望再創新高。台中園區及二林園區持續有多家廠商即將動工建廠或進行擴廠，中興園區也正積極發展中。

他指出，中部科學園區設置至今滿17周年，所轄台中園區、虎尾園區、后里園區、二林園區及中興園區總開發面積達1486公頃，共核准211家廠商投資進駐，其中有外商42家，總投資額已逾新台幣2兆元。108年營業額達7972億元，創下以往新高，園區從業員工數也超過5萬1千多人，有效帶動中台灣經濟蓬勃發展。