影／賣種子起家！全台最老109年「瑞成書局」傳承第四代

全台灣最老的百年書店台中瑞成書局，耗時2年、斥資千萬重新拉皮裝修，今天以嶄新面貌再現風華。它成立於西元1912年，至今109年屹立不搖，「和中華民國的年紀一樣！」這間書店從「賣種子」起家，第一代創辦人許克綏批發圖書奠定基礎，重新改造的4樓空間標榜「禪式風格」，並將交棒給第四代。

瑞成書局位於台中公園對面、雙十路與自由路口。董事長許欽鐘四兄弟今天一起見證109年煥然一新的一刻，書店外觀從深色變灰白色，屋簷延續「書卷」特色，室內空間從老舊、傳統書櫃變成迴旋梯，加裝電梯，友善銀髮族和親子，燈光明亮，1樓更打造2間「解憂室」將不定時邀專家進駐，提供心靈、命理諮詢。

說起瑞成書局的故事，要從109年前說起。71歲的第三代長子許欽鐘說，祖父許克綏當年才20歲，跟雙親借了40元從彰化到台中做生意，一開始在現在的東協廣場第一市場「賣種子」，因種子有季節性才兼賣書，起初從鹿港、台北批大陸的書來賣，後來發現上海、廈門的書更多，價格便宜，經常坐船往返批發書籍。

中日戰爭爆發後，許克綏開起印刷、出版業，日據時代都學日語，瑞成書局成為台中專門賣漢文書的書店。民國38年後結識孔子第77代長孫孔德成的主任秘書李炳南而接觸佛學，逐步轉型成宗教、心靈、人文書店。

近年網路與連鎖書店興起，實體書店不是倒就是關，許欽鐘26歲就在書店幫忙，半世紀的出版興衰他看在眼裡，也坦言「瑞成書局實體書銷售量下降5成」，因印刷、出版業繼續經營而能支撐書店，2年前開始想交棒給第四代才決定重新裝潢，讓兒子們有往前衝的動力。

第四代擔任副總經理的許永奕說，瑞成書局給外界「宗教書局」的印象深刻，但他們觀察「宗教客群也有斷層」，才想加入「心靈、人文」層面吸引年輕讀者，構思出「解憂室」，8月將推「擺渡人」方案含2杯飲料、2張諮詢券可選擇命理、占星、八卦、塔羅、姓名學等老師諮詢或陪談，每次15分鐘。

「溫、良、恭、儉、讓」是瑞成書局創辦人許克綏的經營理念。許欽鐘說，祖父的理念希望承傳成下去，實體書店雖經營不易，「書」絕對不會消失，他們會繼續和中華民國的歷史一起走下去。

立委黃國書說，台中公園、瑞成書局、台中一中都有百年歷史，位置接近，日本統治台灣時專門賣「漢文書」，後來轉型鎖定「宗教、心靈、學術、人文」，每個世代經營都有鎖定特定消費族群，才能走過109年歲月屹立不搖。