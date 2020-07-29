水庫集水區道路工程需環評 南投縣府盼放寬取消

南投縣水里鄉永興村產業道路因位在集集攔河堰集水區內，日前規畫施工被要求辦理環境影響評估，唯該工程經費僅近40萬元，做環評得多花至少15萬元，經重新認定僅是改善路面免辦；但縣長林明溱認為，集水區道路工程應取消環評，且將向中央建議，若未獲重視，將重新考量是否繼續支持興建中的鳥嘴潭人工湖。

縣府指出，為供水其他縣市，中央在南投縣興建集集攔河堰、桶頭攔河堰，攔河堰上游的竹山、鹿谷、集集、水里、信義等鄉鎮被列入水庫集水區，開發施工幾乎都要環評受到限制，近期發生道路施工的小插曲，意外凸顯環評影響地方發展。

縣長林明溱說，水里鄉永興村有條產業道路因是泥巴路，凹凸不平、路況差，因此規畫改善，經量測約百來米，粗估工程經費才將近40萬元，還是被中區水資源局要求要辦理環評，而光環評費用就還要再花約15萬元，感覺相當不合理。

工務處表示，依環境影響評估法所訂的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，規定水庫集水區內道路開發或1公里以上的道路拓寬都需環評，但該路段僅百餘公尺，且非新建或拓寬，反映了解並經重新認定後得以免辦環評。

但意外凸顯環評恐限制地方發展問題，林表示，若是為地方要小規模新建道路，工程經費才幾十萬，想執行得先至少再花約15萬元的環評費，出現這種狀況真的不太合理，因此將中央建議，集水區必要的公共道路工程應檢討取消環評限制。