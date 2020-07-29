南投竹山靈德廟城隍爺祝壽 豬腳麵線供信眾吃平安

南投縣竹山鎮靈德廟今天舉行城隍爺祝壽大典，南投縣長林明溱出席並祈福盼疫情遠離南投。廟方提供豬腳麵線免費給信眾「吃平安」，讓廟內外熱鬧滾滾。

竹山靈德廟「迎城隍宗教文化節」系列活動今天進行祝壽大典，林明溱上午由南投縣民政處長吳燕玲及多名縣議員陪同，以三獻禮向城隍爺祝壽、祈福；今天還有各地信眾、聯誼會、城隍廟主事人員到場，廟方提供豬腳麵線免費給信眾「吃平安」，讓廟內外熱鬧滾滾。

林明溱表示，竹山靈德廟城隍爺神威顯赫，趁祝壽大典，虔誠向城隍爺祈求保佑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情遠離南投發生，尤其國外疫情目前仍嚴峻，不能輕忽，並祈求南投觀光、經濟、就業等各方面持續發展，讓縣民健康、平安、賺錢過好日子。

靈德廟管委會主任委員林信雄表示，因應防疫，廟方在慶祝城隍爺誕辰期間，不僅落實提醒信眾保持社交距離，更主動免費提供口罩給有需要的信眾佩戴。

靈德廟是竹山鎮知名城隍廟，竹山以「竹」為特色產業，配合今年初竹山燈會宗廟燈區，特地推出竹編「七爺」、「八爺」，栩栩如生的臉部神情與肢體動作展現竹藝之美，隨著燈會落幕，竹編「七爺」、「八爺」移到廟內供信眾欣賞，展現宗教結合產業創意。