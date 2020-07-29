台中反空污遊行父親節登場 挑戰大型排字空拍

中央社 / 台中29日電

由台灣健康空氣行動聯盟等公民團體發起「88台中抗暖化反空污顧健康遊行」將於8月8日登場，主辦單位今天在台中市議會提出減碳等訴求，並呼籲大家當天響應大型排字、空拍活動。

由台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全國聯合會、台中市大台中醫師公會、彰化縣醫療界聯盟發起的「88台中抗暖化反空污顧健康遊行」將於8月8日登場，主辦單位今天先到台中市議會中庭召開記者會，預告8月8日活動內容，呼籲大家一起來響應「Net 0Carbon」大型排字、空拍共留氣候戰爭的歷史性畫面。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，這次遊行的3大訴求，包括宣布氣候緊急、推動綠色新政；減碳改善空污、中南部為優先；訂定無煤期程、2050淨零碳排等。同時8月8日下午4時歡迎大家到台中市議會前市政公園挑戰大型排字空拍行動，並一起遊行到行政院中部辦公室。

葉光芃表示，「Net 0 Carbon」排字是在呼應「訂定無煤期程2050淨零碳排」訴求，盼可藉由中彰雲投4縣市民眾參與排字行動，讓「無煤中火守護地球」的在地聲量，得以擴大傳遞到中央政府，要求在尊重地方減煤權的議題上，請中央不要遺棄中部。

對於公民團體訴求，台中市政府表示認同，並指出，將持續執行減碳減排、減緩氣候變遷、促使溫室氣體減量及改善空氣品質相關計畫，善盡地方政府責任，但包括碳交易、碳抵換、總量管制及能源轉型等均屬中央權責，期盼中央與地方一同加速推動。

中市府指出，虛心接受各界建言，期盼與各界攜手一起改善空氣品質，為守護共同家園而努力。

台中市 空污 空拍

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