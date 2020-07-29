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探索台中舊城吃美食 市府聯手業者推好康

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影
全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影

想要探索台中市中區舊城並品嘗美食嗎？台中市政府文化局藉由「藝術亮點計畫」，串連舊城區業者推出「食尚中城 風華再現」的參訪和品嘗美食活動，民眾只要上網報名，就有機會取得免費參與機會。

參加活動的業者有全安堂太陽餅博物館、幸發亭、星動銀河、紅磚音樂餐廳、背包41青年旅館、味無味生活美學飲食空間等6家藝術亮點，並以中區的舊城區為基地。

活動分為8個場次，分別是在8月的9、16、23、30日，以及9月的6、13、20、27日舉辦，每場僅25個名額。民眾在上網取得參與機會後，就選擇參與場次，並從上午10時到下午1時以闖關方式，到9個參與商家參訪，下午1時到3時30分，則是可以聽講座，並參與手作等體驗，同時品嘗美食。

以第1場的全安堂太陽餅博物館為例，執行長陳瑛宗就介紹說，參加民眾上午10時抵達後就展開9關的「尋寶」闖關，也藉著這種方式參訪了其他例如幸發亭本舖、星動銀河和背包41青年旅館等地，到了下午1時就回到太陽餅博物館聽演講、參與太陽餅實作，並品嘗自己做的美食。

文化局局長張大春說，藝術亮點計畫今年邁入第16年，而台中舊城區不僅記錄了百年歷史，還有美食可以品嘗，相當適合漫遊其中。

包括副市長令狐榮達、立法委員黃國書、前立委顏寬恒、市議員黃守達、賴順仁等人都參與上午的記者會，令狐榮達和顏寬恒致詞時分別回憶起當兵和交女朋友時到台中市中區的過往，並認為實在值得大家再前往，發現耐人尋味的歷史故事。

這次參與活動的6家藝術亮點店家均加入購物節折扣優惠，只要消費滿500元並上APP登入發票，就有機會抽中豪宅，報名資訊可上網站 https://forms.gle/1677FcG7rjhp8Xzt6 查詢。

全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影
全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影
全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影
全安堂太陽餅博物館有台中市的老照片，同時可以了解太陽餅文化。記者黃寅／攝影
台中市政府文化局藉由「藝術亮點計畫」，串連舊城區業者推出「食尚中城 風華再現」的參訪和品嘗美食活動，上午舉辦記者會。記者黃寅／攝影
台中市政府文化局藉由「藝術亮點計畫」，串連舊城區業者推出「食尚中城 風華再現」的參訪和品嘗美食活動，上午舉辦記者會。記者黃寅／攝影
在全安堂太陽餅博物館可以了解台中的太陽餅文化，還可參與實作。記者黃寅／攝影
在全安堂太陽餅博物館可以了解台中的太陽餅文化，還可參與實作。記者黃寅／攝影

台中市 博物館

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