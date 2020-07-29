影／醫師爸、新手爸站出來！為88抗暖化反空汙遊行暖場

台灣健康空氣行動聯盟今天邀集台中醫師爸爸代表大台中醫師公會副理事長林釗尚、新手爸爸廖文躍、台中特教老師爸爸岳祥文、中部平埔青年聯盟執行長Kaisanan Ahuan（王商益）等人，為父親節在中市議會前登場的抗暖化反空汙團結顧健康遊行以及首排「淨零碳護台灣」行動暖場。王商益唱古調展現守護土地決心，一行人高呼「反空汙、抗暖化、零碳排」口號，邀民眾八八節「護爸爸健康 ､護台灣安全」。

對此，台中市政府表示，全球暖化及氣候變遷日趨嚴峻，認同環保團體舉辦抗暖化反空汙團結顧健康遊行，也將持續執行減碳減排、溫室氣體減量、改善空氣品質等計畫，善盡地方政府責任。減碳、減汙政策屬中央權責，盼中央與地方一同加速推動。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師說，國人記取八八風災的教訓，今年夏天台灣的氣溫創歷史新高，邀請中部人八八節參與遊行與首排，訴求「反空汙、抗暖化、零碳排」。

主辦單位說， 八八節當天下午3時30分，在台中市議會前市政公園集合遊行，下午4時，一起在草地上挑戰首排「Net 0 Carbon」大型排字空拍行動。屆時由紅傘隊排出「Carbon」，黃色民眾隊「Net」排字，白袍醫師動員挑戰「0」排字，以「淨零碳」，呼應「訂定無煤期程2050零碳排」遊行訴求。

林釗尚說，台灣80%電力來自燃煤和天然氣，排碳是40%，再生能源產量只有6、7%，盼醫師、民眾能站出來，為環境發聲，要求政府能夠多種樹，同時我們要節約用電，減少碳排。