夏天來集集參加仲夏樂之夢 火車站前成為周末歡樂景點

夏天搭火車來集集進行鐵道之旅，又有精彩暑假的活動開幕了，集集鎮公所上午宣布8月1日在集集火車站前舉辦仲夏樂之夢開幕童樂會，各項活動一直進行到9月的周末假日，邀請國人來小鎮參與音樂童樂會、闖關吃冰消暑活動、協力車趣味賽、綠色隧道健走等活動，讓家長與小朋友走到戶外，適合闔家攜伴郊遊、親子同樂來觀光旅遊。

集集鎮是全南投人口最少的小鎮，但特有的鐵道文化，結合濁水溪攔河堰的重要水資源特色，迎接暑假觀光潮的到來，美麗的綠色隧道、陶窯手作及單車漫遊，將地方的觀光、文化與藝文結合，為集集鎮注入新活力，自8月1日起舉辦「2020集集仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」，讓小鎮的暑假更熱鬧多彩，並藉此活動宣導水資源的重要性。