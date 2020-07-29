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夏天來集集參加仲夏樂之夢 火車站前成為周末歡樂景點
夏天搭火車來集集進行鐵道之旅，又有精彩暑假的活動開幕了，集集鎮公所上午宣布8月1日在集集火車站前舉辦仲夏樂之夢開幕童樂會，各項活動一直進行到9月的周末假日，邀請國人來小鎮參與音樂童樂會、闖關吃冰消暑活動、協力車趣味賽、綠色隧道健走等活動，讓家長與小朋友走到戶外，適合闔家攜伴郊遊、親子同樂來觀光旅遊。
集集鎮是全南投人口最少的小鎮，但特有的鐵道文化，結合濁水溪攔河堰的重要水資源特色，迎接暑假觀光潮的到來，美麗的綠色隧道、陶窯手作及單車漫遊，將地方的觀光、文化與藝文結合，為集集鎮注入新活力，自8月1日起舉辦「2020集集仲夏樂之夢暨水資源宣導活動」，讓小鎮的暑假更熱鬧多彩，並藉此活動宣導水資源的重要性。
集集鎮長陳紀衡表示，小鎮暑期活動滿滿，本周六下午4點集集火車站前廣場開始，舉行集集仲夏樂之夢開幕童樂會，不只邀請大提琴手小亞，以及大小朋友都不能錯過的哥哥姐姐們帶著YOYO MAN家族進行帶動跳，還有小朋友最愛的氣球小丑魔術秀一起熱鬧山林小鎮；8月15日在集集火車站前廣場，還有闖關吃冰消暑活動。
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