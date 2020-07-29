台中梧棲安良港排水整治改善應急工程動工 明年5月完工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工。記者游振昇／攝影
台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工。記者游振昇／攝影

台中市政府水利局推動安良港排水整治工程，完成永天橋至下莊橋護岸復建工程，再爭取中央經費，加上自籌款，共投入5000萬元，進行台61線上游至永安橋間河段護岸改善應急工程，改善護岸、人行道長度270公尺及周邊道路，新增兩處觀景平台與綠廊空間，今天動工，預計明年5月底完工。

台中市副市長黃國榮表示，安良港排水現況沿線護岸老舊破損，每逢豪雨易造成基礎淘空致護岸傾斜及路面崩塌破損，去年豪大雨造成永天橋至下莊橋護岸受損，市府立即投入4800萬元展做復建工程，今年4月已完工。後續持續爭取前瞻基礎建設計畫應急工程，獲經濟部水利署核定補助經費3900萬元，市府自籌1100萬元，經費共5000萬元辦理應急工程，工程除提高防洪標準、改善護岸及人行道外，並新增2處觀景平台及綠廊空間，提供民眾休憩空間。

中市副議長顏莉敏感謝中央經費挹注，也感謝市府積極推動海線多項建設，辦理安良港工程，提升防洪安全性，更美化周邊步道設施，讓民眾能沿著河岸欣賞美景。

中市水利局長范世億表示，安良港防洪安全及排水整治情形備受地方期盼，規劃設計階段透過地方說明會，邀請民眾參加並提供建議，市府也納入整體政策研議，因安良港排水整治經費龐大，市府將採分年分段執行，目前已投入9800萬元辦理改善，後續將持續辦理台17上游至安南橋治理工程，經費3900萬元，已進入設計階段，預計今年11月發包。

梧棲區安良港排水護岸改善應急工程動土典禮，今天由副市長黃國榮主持，水利局長范世憶、梧棲區長溫國宏等人陪同，台中市議會副議長顏莉敏、市議員王立任、陳廷秀、楊典忠，經濟部水利署第三河川局長白烈燑，立法院副院長蔡其昌、立法委員陳柏惟、台中市議會議長張清照服務處代表等人到場。

立法院副院長蔡其昌表示，感謝市長盧秀燕支持，延續安良港整治計畫，他說這是中央、地方攜手合作的最佳典範，蔡其昌說，安良港大排整治計畫共需總經費5.2億元，將分年分段來爭取中央補助，計畫完成後預計可保護面積20公頃，排水達保護標準，同時打造優質的綠廊環境。

台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工，完工示意圖。圖／台中市府提供
台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工，完工示意圖。圖／台中市府提供
台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工。記者游振昇／攝影
台中梧棲安良港排水整治改善應急工程今天動工，明年5月完工。記者游振昇／攝影

護岸 台中市 人行道

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