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南投首個社區公托家園啟用 明年再增竹山、集集

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣第一個社區公共托育家園啟用，且開始受理報名。圖／南投縣政府提供
南投縣第一個社區公共托育家園啟用，且開始受理報名。圖／南投縣政府提供

為減輕父母育兒負擔，南投縣政府委託南投仁愛之家設置縣內首座社區公共托育家園啟用，可收托12名0至2歲幼兒，凡設籍縣內滿6個月皆可托育，即日起受理報名，且能依身分申請補助；另南投市、竹山、集集預計明年也將有公托。

縣府指出，考量家長托育幼兒需求，結合民間資源，與仁愛之家合作在南投市漳和社區設置全縣第一個社區公共托育家園，聘任4名專業保育人員，可負責0至2歲幼兒12人，照顧模式介於居家托育與托嬰中心之間，提供居家式托育服務。

而漳和托育家園內除設有幼兒用餐區、睡眠區，還有讓孩子自由探索的遊戲區、教（玩）具及圖書等場域，空間多元，也讓受托幼兒能與同齡孩子互動玩耍，獲得各階段成長發展所需的學習活動，同時深入社區提供家長在地即時托育服務。

副縣長陳正昇說，漳和托育家園屬於小型托育，雖增加縣內公托服務能量，但仍不足，已規劃在南投家扶中心對面再設1處大型托育中心，明年落成將能容納40人，竹山、集集托育中心也將在明年成立，未來其他鄉鎮若有可用空間亦可設立。

而漳和托育家園收費平價，且依福利補助費用，縣府表示，每名幼兒每月托育費用為1萬2000元，一般戶每月補助3000元、中低收入5000元、低收入戶7000元，家長全繳費用後，公托人員會協助申請補助，補助款後續會匯至家長戶頭。

家長若有托育需求，每周一至五上午9至12時、下午2至5時可至南投市祖祠路322號，實地參觀托育環境；另8月1日上午10時將舉行招生說明會，有興趣可參加瞭解。

南投縣第一個社區公共托育家園啟用，且開始受理報名。圖／南投縣政府提供
南投縣第一個社區公共托育家園啟用，且開始受理報名。圖／南投縣政府提供

托育 集集 家扶中心

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