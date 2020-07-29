聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶
彰化縣即將擁有六都以外，第一個設置社會住宅的縣市，內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售，並優先將托嬰、日照與社區居民活動空間等多元服務納入，最快明年即可動工。
此一社會住宅基地主要屬國防部政治作戰局管理的眷改土地，少部分為財政部國有財產署管理土地，位於彰化市中心，鄰近彰化師大學區，地點十分優越，卻長期閒置，不利當地發展。
立法委員黃秀芳今天上午會同內政部營建署長吳欣修、彰化市長林世賢、縣議員莊陞漢、洪柏葳等人到場勘查， 黃秀芳說，社會住宅是蔡英文總統所倡安心居住政策，已在部分六都動工或落成，但彰化縣迄未規畫。因此請中央研議優先在彰化市興辦此一社會住宅，落實保障民眾安心居住政策。
黃秀芳說，社會住宅原則上一房或兩房，只租不售，一方面讓剛成家的年輕人有個居住的地方，而且負擔也不會太大，等有能力之後，可以再買一間屬於他自己的房子。
黃秀芳強調，社會住宅與以往國宅不一樣，其實也可以翻轉地方，所有的設備都會非常新穎，這裡緊鄰彰化師大學區，距離台中又很近，建議一樓能提供彰化市復興里做為活動中心，設置幼兒園或日照中心，提供地方需求。
內政部營建署長吳欣修說，彰化市人口達24萬人，被營建署列為優先興建社會住宅地區，最近即可以辦理相關都市計畫變更、委託建築師設計等相關事宜，希望明年底或後年初即可動工，同時也會積極再尋覓彰化市其他地點興建社會住宅，提供更多需求。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言