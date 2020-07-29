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彰化即將興建第一座社會住宅 推估將興建12樓共266戶

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
立法委員黃秀芳（右3）與內政部營建署長吳欣修（左3）今天上午到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察，此一基地初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
立法委員黃秀芳（右3）與內政部營建署長吳欣修（左3）今天上午到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察，此一基地初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影

彰化縣即將擁有六都以外，第一個設置社會住宅的縣市，內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售，並優先將托嬰、日照與社區居民活動空間等多元服務納入，最快明年即可動工。

此一社會住宅基地主要屬國防部政治作戰局管理的眷改土地，少部分為財政部國有財產署管理土地，位於彰化市中心，鄰近彰化師大學區，地點十分優越，卻長期閒置，不利當地發展。

立法委員黃秀芳今天上午會同內政部營建署長吳欣修、彰化市長林世賢、縣議員莊陞漢、洪柏葳等人到場勘查， 黃秀芳說，社會住宅是蔡英文總統所倡安心居住政策，已在部分六都動工或落成，但彰化縣迄未規畫。因此請中央研議優先在彰化市興辦此一社會住宅，落實保障民眾安心居住政策。

黃秀芳說，社會住宅原則上一房或兩房，只租不售，一方面讓剛成家的年輕人有個居住的地方，而且負擔也不會太大，等有能力之後，可以再買一間屬於他自己的房子。

黃秀芳強調，社會住宅與以往國宅不一樣，其實也可以翻轉地方，所有的設備都會非常新穎，這裡緊鄰彰化師大學區，距離台中又很近，建議一樓能提供彰化市復興里做為活動中心，設置幼兒園或日照中心，提供地方需求。

內政部營建署長吳欣修說，彰化市人口達24萬人，被營建署列為優先興建社會住宅地區，最近即可以辦理相關都市計畫變更、委託建築師設計等相關事宜，希望明年底或後年初即可動工，同時也會積極再尋覓彰化市其他地點興建社會住宅，提供更多需求。

內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。圖／記者劉明岩翻攝
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。圖／記者劉明岩翻攝
立法委員黃秀芳（右3）與內政部營建署長吳欣修（左3）今天上午到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察，此一基地初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
立法委員黃秀芳（右3）與內政部營建署長吳欣修（左3）今天上午到彰化市學士街與竹和路200巷社會住宅預定地實地勘察，此一基地初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。圖／記者劉明岩翻攝
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。圖／記者劉明岩翻攝
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影
內政部營建署規畫在彰化市學士街與竹和路200巷交叉口，占地約0.5公頃的國有地興建社會住宅，依初步規畫可興建地上10層地下2層建築，推估可提供266戶，只租不售。記者劉明岩／攝影

社會住宅 內政部

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